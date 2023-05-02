Clubhouse звільняє половину команди та готує нову версію сервісу — Finance.ua

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Clubhouse звільняє половину команди та готує нову версію сервісу

Фондовий ринок
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Clubhouse звільняє половину команди та готує нову версію сервісу
Clubhouse звільняє половину команди та готує нову версію сервісу
Соціальна мережа Clubhouse звільняє 50% команди та готує нову версію сервісу.
Про це йдеться у зверненні керівництва компанії до співробітників.
У компанії визнали, що популярність сервісу зійшла нанівець після завершення пандемії коронавірусу.
«Багатьом людям стало важче знаходити своїх друзів у Clubhouse і вписувати довгі розмови у своє повсякденне життя. Щоб знайти роль у світі, продукт має розвиватися. Для цього потрібний період змін», — йдеться у повідомленні компанії.
Звільнені працівники отримають зарплату за частину квітня, що залишилася, плюс 4 місяці додаткової вихідної допомоги, а також страховку до кінця серпня. Усі постраждалі отримають повну зарплату до 31 серпня 2023 року.
Керівники компанії додали, що мають чітке уявлення про те, як виглядатиме Clubhouse 2.0 і працюватимуть над проєктом з невеликою і компактною командою.
У квітні 2021 року Clubhouse отримав оцінку в $4 млрд. Це сталося після того, як сервіс пройшов свій пік популярності.
До цього соціальна мережа Twitter вела переговори з Clubhouse про купівлю програми за $4 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • Clubhouse — це соціальна мережа, заснована колишніми розробниками з Google Полом Девісоном та Роганом Сетом;
  • в основі програми лежить голосове спілкування — інші формати сервіс не підтримує;
  • пік популярності програми спостерігався в лютому 2021 року.

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За матеріалами:
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