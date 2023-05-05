Volvo звільнить 1300 офісних співробітників для скорочення витрат — Finance.ua
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Volvo звільнить 1300 офісних співробітників для скорочення витрат

Фондовий ринок
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Volvo звільнить 1300 офісних співробітників для скорочення витрат
Volvo звільнить 1300 офісних співробітників для скорочення витрат
Виробник автомобілів Volvo Cars звільнить близько 1300 офісних співробітників у Швеції в рамках скорочення витрат.
Про це повідомляє Reuters.
Гендиректор Джим Роуен у своїй заяві зазначив, що хоча попередня ініціатива щодо підвищення ефективності почала давати результати, потрібно було більше.
«Економічні труднощі, підвищення цін на сировину та посилення конкуренції, ймовірно, ще деякий час залишатимуться викликом для нашої галузі», — сказав він.
Ці 1300 робочих місць становлять 6% робочої сили Volvo Cars у Швеції.
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У коментарі агентству Роуен сказав, що група ще не знає, скільки вона заощадить завдяки новим заходам.
Компанія видала повідомлення про звільнення для 1100 співробітників, а решта 200 робочих посад будуть визначені після перевірки бізнесу по всій Швеції.
Також у Volvo заявили, що найближчими місяцями планують скоротити кількість робочих місць і знизити витрати на всі свої глобальні операції, включаючи консультації.
Роуен додав, що він поки що не може уточнити, де ці робочі місця будуть скорочені, але в основному це стосуватиметься офісних посад.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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