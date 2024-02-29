Киевсовет выделил на программу «Защитник Киева» около 5 млрд грн — Finance.ua

Киевсовет выделил на программу «Защитник Киева» около 5 млрд грн Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Киевсовет выделил на программу «Защитник Киева» около 5 млрд грн, Фото: КМДА

В четверг, 29 февраля, депутаты Киевсовета увеличили расходы на программу «Защитник Киева» до почти 5 млрд гривен.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале

Куда направят средства

Как сообщил Кличко, это средства, в частности, на:

материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны;

материально-техническое обеспечение подготовки операторов БпЛА и обеспечение Защитников дронами;

реконструкцию и строительство сооружений гражданской защиты населения (1,5 млрд грн).

«Предварительно в бюджете на программу было запланировано 1,5 млрд грн, и мы обещали финансирование увеличивать. И делаем это. Корректировка бюджета для помощи нашим Защитникам до 5 млрд грн — не последняя. Будет больше!», — подчеркнул Кличко.

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Напомним, что в ноябре прошлого года Киев подготовил проект бюджета столицы на 2024 год. Планировалось, что столица направит еще 1 млрд грн на помощь армии.

В январе этого года Киевсовет выделил 500 миллионов гривен на закупку дронов для военных.

В декабре 2023 года в столице была введена программа «Защитник Киева», согласно которой мобилизованные киевляне должны были получить единовременную дополнительную выплату 30 тысяч гривен. Однако деньги до сих пор не были выплачены. Киев обещал выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.

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