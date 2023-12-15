Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год — Finance.ua

Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год Сегодня 11:44

Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы — более 85,3 млрд. Соответствующее решение было поддержано 80 депутатами.

«Наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, с которых налог на доходы физических лиц (НДФЛ) запланирован в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий составляет 7,5 млрд грн. Местные налоги — 16,8 млрд грн, средства от продажи земли» — 2,8 млрд грн", — говорится в сообщении.

Что предусмотрено бюджетом

Основным направлением финансирования традиционно стала сфера образования — на нее было выделено более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета.

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Расходы на транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировали более 23,8 млрд грн или 28% бюджета города. На жилищно-коммунальное хозяйство выделили 8,2 млрд грн, социальную защиту — 7,8 млрд грн, здравоохранение — около 6 млрд грн, культуру и искусство — 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт — 1,5 млрд грн.

На поддержку военных выделят 1 млрд грн. Таким образом, на ВСУ предусмотрено около 1% бюджета.

УНІАН По материалам:

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