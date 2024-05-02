Киевоблгаз оштрафовали на 8 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевоблгаз оштрафовали на 8 млн грн

Фондовый рынок
11
Киевоблгаз оштрафовали на 8 млн грн
Киевоблгаз оштрафовали на 8 млн грн
АО «Киевоблгаз» получил штраф от Антимонопольного комитета Украины почти на 8 млн гривен. Предприятие наказали за злоупотребление монопольным положением.
Об этом информирует пресс-центр АМКУ.
Как сообщают в комитете, предприятие наказали за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по присоединению к газораспределительным системам в Киевской области. Общая штрафная санкция составляет 7,64 млн гривен.
Читайте также
Дело о злоупотреблениях рассматривалось на основании обращений застройщиков из городов Ирпень и Вишневое. Облгаз выдал технические условия присоединения к газораспределительной системе одному из жилых комплексов в Ирпене, где содержалось требование по установлению единого узла учета голубого топлива для многоэтажки за счет заказчиков услуги по присоединению.
В то же время, как свидетельствует опросное письмо к заявлению о предоставлении такой услуги, заказчики ожидали установки поквартирных счетчиков. В этом случае не предусматривается обязанность установки общедомового счетчика.
Читайте также
В рамках этого дела АМКУ выписал штраф облгаза в 3 млн гривен.
Второе дело касалось подключения к сетям жилых комплексов в двух городах, на которые предприятие выдало условия с определением места обеспечения мощности на большом расстоянии от объекта строительства. Заказчикам услуги требовалось получить исходную информацию для проведения проверочного гидравлического расчета, чтобы определить ближе место обеспечения мощности.
Читайте также
Распорядитель этих данных — оператор ГРС — Киевоблгаз. Он отказал в предоставлении такой информации заказчикам услуг из-за того, что к такой информации ограничен доступ.
Оператор ГРС побуждал клиентов к получению услуги по гидравлическому расчету само у себя, тогда как рынок соответствующих услуг довольно конкурентен.
В рамках второго дела АМКУ оштрафовал облгаз еще на 4,64 млн гривен.
В комитете отмечают, что в период с января 2021-го по август 2023-го включительно Киевоблгаз занимал монопольное положение на рынке услуг по присоединению к газораспределительным системам в пределах Киевщины.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.