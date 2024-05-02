Киевоблгаз оштрафовали на 8 млн грн — Finance.ua

Киевоблгаз оштрафовали на 8 млн грн
АО «Киевоблгаз» получил штраф от Антимонопольного комитета Украины почти на 8 млн гривен. Предприятие наказали за злоупотребление монопольным положением.
Об этом информирует пресс-центр АМКУ.
Как сообщают в комитете, предприятие наказали за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по присоединению к газораспределительным системам в Киевской области. Общая штрафная санкция составляет 7,64 млн гривен.
Дело о злоупотреблениях рассматривалось на основании обращений застройщиков из городов Ирпень и Вишневое. Облгаз выдал технические условия присоединения к газораспределительной системе одному из жилых комплексов в Ирпене, где содержалось требование по установлению единого узла учета голубого топлива для многоэтажки за счет заказчиков услуги по присоединению.
В то же время, как свидетельствует опросное письмо к заявлению о предоставлении такой услуги, заказчики ожидали установки поквартирных счетчиков. В этом случае не предусматривается обязанность установки общедомового счетчика.
В рамках этого дела АМКУ выписал штраф облгаза в 3 млн гривен.
Второе дело касалось подключения к сетям жилых комплексов в двух городах, на которые предприятие выдало условия с определением места обеспечения мощности на большом расстоянии от объекта строительства. Заказчикам услуги требовалось получить исходную информацию для проведения проверочного гидравлического расчета, чтобы определить ближе место обеспечения мощности.
Распорядитель этих данных — оператор ГРС — Киевоблгаз. Он отказал в предоставлении такой информации заказчикам услуг из-за того, что к такой информации ограничен доступ.
Оператор ГРС побуждал клиентов к получению услуги по гидравлическому расчету само у себя, тогда как рынок соответствующих услуг довольно конкурентен.
В рамках второго дела АМКУ оштрафовал облгаз еще на 4,64 млн гривен.
В комитете отмечают, что в период с января 2021-го по август 2023-го включительно Киевоблгаз занимал монопольное положение на рынке услуг по присоединению к газораспределительным системам в пределах Киевщины.
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