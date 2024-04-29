Уровень расчетов населения за газ достигает 95% — Чернышов — Finance.ua
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Уровень расчетов населения за газ достигает 95% — Чернышов

Личные финансы
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Уровень расчетов населения за газ достигает 95% — Чернышов
Уровень расчетов населения за газ достигает 95% — Чернышов
Показатель расчета бытовых потребителей за потребленный газ составляет 95%.
Об этом сообщил глава правления Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов в интервью телеканалу «Интер».
«На сегодняшний день уровень платежей со стороны домохозяйств достигает 95%. По случаю благодарю нашим потребителям за такую ​​дисциплину», — сказал Чернышев.
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Он напомнил, что сейчас Нафтогаз снабжает «голубым топливом» более 12 млн украинских домохозяйств — это около 98% всех бытовых потребителей.
В то же время остается проблема с оплатой предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ. В настоящее время Нафтогаз работает с местными советами по увеличению уровня расчетов.
«Сделаем все, чтобы наши потребители не испытывали сбоев в поставках газа. А если сбои и будут — они очень быстро будут устраняться», — заверил Чернышев.
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Он отметил, что Группа «Нафтогаз» планирует совокупно добыть 15 млрд кубометров газа и пройти отопительный сезон 2024−2025 годов за счет «голубого топлива» украинской добычи.
Напомним, правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая. Кроме того, Кабмин утвердил постановление, которым сохраняется льготная цена на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.
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По материалам:
Укрінформ
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