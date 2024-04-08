Как вернуть переплату за услуги поставки природного газа (алгоритм) — Finance.ua
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Как вернуть переплату за услуги поставки природного газа (алгоритм)

Личные финансы
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Как вернуть переплату за услуги поставки природного газа (алгоритм)
Как вернуть переплату за услуги поставки природного газа (алгоритм)
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, напомнила порядок действий по возврату переплаты за услуги поставки природного газа.
Об этом сообщили в НКРЭКУ.
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Если есть переплата за услуги поставки природного газа, потребителю необходимо обратиться к поставщику (предыдущему поставщику), у которого учитывается переплата, с соответствующим письменным заявлением.
В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования.
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Если бытовой потребитель обратился с соответствующим письменным заявлением (требованием) к предыдущему поставщику, а поставщик не вернул существующую переплату за услуги поставки природного газа, рекомендуем потребителю обратиться с соответствующим обращением в НКРЭКУ с предоставлением копий документов, подтверждающих получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты за услуги поставки природного газа.
Чтобы скорее вернуть средства переплаты, необходимо обязательно осуществить этот шаг.
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Без выполнения этого у НКРЭКУ отсутствует возможность принять действенные меры по возвращению потребителю переплаты за услуги поставки природного газа.
Совершение правонарушения на рынке природного газа
К поставщикам могут применяться санкции в виде: предупреждения о необходимости устранения нарушений; штрафа; остановки действия лицензии; аннулирования лицензии.

Справка Finance.ua:

  • Если вы приобрели новое жилье или получили наследственную недвижимость, вам необходимо переоформить документы на газоснабжение. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».
  • Для начала вам необходимо найти ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), находящийся на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.
  • Напомним, если вы наследуете недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться. Наследник должен вернуть долг, перешедший ему по наследству с недвижимостью, в размере не больше цены объекта.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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