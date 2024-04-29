Лучший показатель за два года: Украина увеличила добычу газа — Finance.ua

Лучший показатель за два года: Украина увеличила добычу газа Сегодня 20:17 — Энергетика

Лучший показатель за два года: Украина увеличила добычу газа

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа «Нафтогаз» увеличила добычу газа на 12%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы «Нафтогаз», в первом квартале этого года перевыполнило имеющийся план и достигло наивысшей добычи за соответствующий период за последние два года.

«Нашей команде в первом квартале этого года удалось увеличить добычу почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результат запуска новых продуктивных скважин, а также эффективной работы со старым фондом. Наша цель — сохранить эту тенденцию и выйти на рост добычи также по результатам года», — отметил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Он добавил, что традиционно самые высокие показатели добычи голубого топлива на востоке страны, однако на западе и в центральных областях также перевыполнили план.

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Сообщается, что компания продолжает развивать свою добычу, внедряя современные технологии и инженерные решения.

«Каждое газопромышленное управление Укргаздобычи, несмотря на обстрелы, а иногда и отсутствие электроснабжения, выполняет плановые показатели по добыче газа на этот год. В то же время есть риски, мы понимаем, что возможны обстрелы. Однако компания будет делать все возможное, чтобы и далее обеспечивать потребности страны», — подчеркнул руководитель «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

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