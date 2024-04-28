Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза» — Finance.ua
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Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза»

Личные финансы
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Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза»
Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза»
Цена на газ для украинских семей, обслуживаемых «Нафтогазом Украины», останется неизменной по меньшей мере на год и составит 7,96 грн (с НДС) за 1 куб. м.
Об этом говорится в сообщении компании.
В группа отмечают, что ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлило действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен.
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«Нафтогаз» действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания снабжает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, слова которого приведены на сайте.
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств.
Ее клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный».
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Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.
Напомним, у украинцев есть возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше. Такое устройство учета окупится через 10 месяцев.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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