Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза» — Finance.ua

Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза» Сегодня 07:06 — Личные финансы

Изменится ли цена на газ для населения: ответ «Нафтогаза»

Цена на газ для украинских семей, обслуживаемых «Нафтогазом Украины», останется неизменной по меньшей мере на год и составит 7,96 грн (с НДС) за 1 куб. м.

Об этом говорится в сообщении компании.

В группа отмечают, что ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлило действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен.

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«Нафтогаз» действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания снабжает газом более 12 млн семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, слова которого приведены на сайте.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств.

Ее клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный».

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Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

Напомним, у украинцев есть возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше. Такое устройство учета окупится через 10 месяцев.

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