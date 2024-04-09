В Минэнерго производят расчеты по пересмотру тарифа на свет — Finance.ua

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В Минэнерго производят расчеты по пересмотру тарифа на свет

Энергетика
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В Минэнерго производят расчеты по пересмотру тарифа на свет
В Минэнерго производят расчеты по пересмотру тарифа на свет
Министерство энергетики производит расчеты по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
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«На сегодняшний день окончательного решения об этом (пересмотре тарифа для населения. — Ред.) еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление. Особенно в последующие периоды, которые у нас будут сложные достаточно», — сказала она.
Гринчук добавила, что сейчас Минэнерго активно работает с партнерами относительно той помощи, которую они могут предоставить для восстановления поврежденных энергообъектов, а также для введения в работу нового поколения, чтобы успешно пройти летний и зимний периоды.
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В то же время она добавила, что из-за сложной ситуации нельзя исключать того, что тариф на электроэнергию для населения будет пересмотрен.
«Это еще вопрос, сейчас мы все это подсчитываем, рассчитываем, и решение будет приниматься, взвешенное. Но это не сейчас, еще его нет», — подчеркнула Гринчук.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что он не исключает повышения тарифа на свет для населения из-за атак по энергетической системе.
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По материалам:
УНІАН
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