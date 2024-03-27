Тариф на газ в Украине с 1 апреля: сколько будут платить украинцы — Finance.ua

Тариф на газ в Украине с 1 апреля: сколько будут платить украинцы Сегодня 19:02 — Личные финансы

Тариф на газ в Украине с 1 апреля: сколько будут платить украинцы

В Украине тариф на газ не изменится, по меньшей мере, до 30 апреля. С 1 апреля, как и в марте, украинцы будут платить за кубометр голубого топлива 7,96 грн. Это касается почти 98% населения.

Как сообщают в «Нафтогазе», услугами компании пользуются 12,4 млн украинцев. Тариф «Нафтогаза» зафиксирован до конца апреля и составляет 7,96 грн. Вместе с тем, около 2% украинцев пользуются услугами других поставщиков газа. Их цена может быть как меньше, так и больше, чем у «Нафтогаза». Тариф в апреле не изменится ни у одного из поставщиков.

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Как пишет Oboz.ua, в апреле стоимость газа теоретически может быть изменена, однако причин для увеличения цены нет. Дело в том, что после начала полномасштабной войны, а также в результате уничтожения промышленных потребителей голубого топлива, уменьшения количества потребителей Украина собственной добычей обеспечивает свои потребности. Кроме того, на газовой бирже за год стоимость тысячи кубометров снизилась с 15,1 тыс. до 11,29 тыс. грн. Так что причин для повышения цен нет.

Ранее в Кабмине заявляли, что во время действия военного положения и в течение шести месяцев после него пересматривать тарифы не будут. Однако стоимость таки были вынуждены повысить прошлым летом. С газом ситуация более стабильная. Голубого топлива своей добычи почти полностью хватило для обеспечения потребностей.

Менее 7,96 грн за куб могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в «Нафтогазе», размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть, если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Обозреватель По материалам:

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