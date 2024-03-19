Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа — Finance.ua

Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа

Тарифы на хранение газа в украинских ПХГ останутся неизменными до 1 апреля 2025 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Это важно, ведь одна из наших ключевых целей на 2024 год — увеличить объем газа, который иностранные энергетические компании хранят в украинских подземных хранилищах. Это не только вопросы безопасности, но и средства, направляемые в украинскую экономику. Напоминаем, что с начала войны остаются неизменными и тарифы на газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» — говорится в сообщении.

Компания обеспечивает цену в 7,96 грн за куб. м в пределах тарифного плана «Фиксированный».

Напомним, куда передавать показатели счетчика

Из-за смены поставщика газа сроки и способы передачи показателей не изменились. Это можно сделать дистанционно с помощью онлайновых сервисов:

личный кабинет на сайте 104.ua;

мобильное приложение 104.ua;

чат-боты «7104ua» в Viber или Telegram;

SMS на номер 7104.

Узнать номер лицевого счета от Нафтогаза можно на сайте компании — нужно будет указать EИC-код. Также он печатается на платежках.

Кроме того, можно воспользоваться чат-ботами в Viber Telegram или Facebook Messenger . Процедура та же — нужно указать ваш ЭИС-код.

Также украинцы могут проверить качество газа.

Для этого нужно написать заявление в газораспределительное предприятие — компанию, занимающуюся транспортировкой газа, а не его продажей. В заявлении необходимо запросить контроль давления и теплоты сгорания газа.

Газораспределительная компания в течение пяти дней обязана предоставить результаты проверки — копии паспорта физико-химических показателей газа за последний месяц.

Компания также должна отправить сотрудника для проверки газа по месту жительства человека, написавшего заявление. Сделать это должны в течение 2 дней в городах и 5 дней в селах. По крайней мере, такие нормы действовали в мирное время.

Если по результатам проверки окажется, что газ не соответствует нормам, потребителю предстоит перерасчет. А вот если газ окажется нормальным, клиенту придется доплатить самому — покрыть расходы на проверку.

Справка Finance.ua:

В 2024 году Группа Нафтогаз продолжит наращивать добычу собственного газа, это прежде всего благодаря современным технологиям, которые Укргаздобыча внедрила в свою деятельность. Об этом сообщил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.

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