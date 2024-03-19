Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа — Finance.ua

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Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа

Фондовый рынок
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Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа
Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа
Тарифы на хранение газа в украинских ПХГ останутся неизменными до 1 апреля 2025 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Это важно, ведь одна из наших ключевых целей на 2024 год — увеличить объем газа, который иностранные энергетические компании хранят в украинских подземных хранилищах. Это не только вопросы безопасности, но и средства, направляемые в украинскую экономику. Напоминаем, что с начала войны остаются неизменными и тарифы на газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» — говорится в сообщении.
Компания обеспечивает цену в 7,96 грн за куб. м в пределах тарифного плана «Фиксированный».
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Напомним, куда передавать показатели счетчика
Из-за смены поставщика газа сроки и способы передачи показателей не изменились. Это можно сделать дистанционно с помощью онлайновых сервисов:
  • личный кабинет на сайте 104.ua;
  • мобильное приложение 104.ua;
  • чат-боты «7104ua» в Viber или Telegram;
  • SMS на номер 7104.
Узнать номер лицевого счета от Нафтогаза можно на сайте компании — нужно будет указать EИC-код. Также он печатается на платежках.
Кроме того, можно воспользоваться чат-ботами в Viber, Telegram или Facebook Messenger. Процедура та же — нужно указать ваш ЭИС-код.
Также украинцы могут проверить качество газа.
Для этого нужно написать заявление в газораспределительное предприятие — компанию, занимающуюся транспортировкой газа, а не его продажей. В заявлении необходимо запросить контроль давления и теплоты сгорания газа.
Газораспределительная компания в течение пяти дней обязана предоставить результаты проверки — копии паспорта физико-химических показателей газа за последний месяц.
Компания также должна отправить сотрудника для проверки газа по месту жительства человека, написавшего заявление. Сделать это должны в течение 2 дней в городах и 5 дней в селах. По крайней мере, такие нормы действовали в мирное время.
Если по результатам проверки окажется, что газ не соответствует нормам, потребителю предстоит перерасчет. А вот если газ окажется нормальным, клиенту придется доплатить самому — покрыть расходы на проверку.

Справка Finance.ua:

  • В 2024 году Группа Нафтогаз продолжит наращивать добычу собственного газа, это прежде всего благодаря современным технологиям, которые Укргаздобыча внедрила в свою деятельность. Об этом сообщил глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.
  • НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности.

Как вернуть переплату за газ

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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