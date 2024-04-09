«Данные с неба»: могут ли вписать лишние киловатты при проверке счетчиков электроэнергии — Finance.ua

«Данные с неба»: могут ли вписать лишние киловатты при проверке счетчиков электроэнергии Сегодня 08:32 — Личные финансы

«Данные с неба»: могут ли вписать лишние киловатты при проверке счетчиков электроэнергии

Чтобы избежать ошибок в начислении объемов потребленной вами электроэнергии, специалисты ДТЭК Днепровские электросети проводят контрольное снятие показаний счетчика. Однако клиенты часто задают вопрос о необходимости и пользе этой бесплатной услуги. Поэтому ДТЭК решил развенчать основные мифы о контрольном снятии показателей.

Зачем снимают показания

Цель контрольного снятия показаний — зафиксировать их на счетчике, чтобы потом специалисты энергокомпании могли сверить их с теми, которые передавал в последний раз клиент. Это позволяет проанализировать электропотребление и найти ошибки в начислении объемов, если таковые были.

Что еще нужно знать о контрольном снятии показаний?

Миф № 1: Контроллер завышает/придумывает данные счетчика.

Правда: Как отмечают в ДТЭК, задача контролера как раз состоит в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии.

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Чтобы избежать ошибки из-за человеческого фактора, ДТЭК Днепровские электросети внедрил приложение «Мобильный контроллер», которое используют все специалисты. При фиксации показаний контроллер вносит данные в программу на смартфоне или планшете и делает фото счетчика, которое загружается в систему для верификации показаний.

Если вы все равно сомневаетесь в данных, зафиксированных контроллером, вы можете оставить заявку на повторное контрольное снятие. Затем вместе со специалистом следить за процессом и проверить данные, которые он внес в приложение.

Миф № 2: Показания можно не передавать, если вы сами их снимаете.

Правда: ДТЭК выполняет контрольное снятие показаний счетчика в среднем раз в шесть месяцев, как того требуют нормативные документы. Это не позволяет вычислять реальный объем потребленной вами электроэнергии за каждый календарный месяц. Ведь для этого показания счетчика специалисты должны получать ежемесячно — в два последних дня текущего месяца и три первых дня следующего. В противном случае, согласно законодательству, объем будет рассчитываться по среднесуточному потреблению.

Миф № 3: Я не хочу сейчас впускать незнакомцев.

Правда: Контроллеры всегда имеют с собой удостоверение сотрудника ДТЭК и обязаны его показать по вашей просьбе. Если вы не считаете это достаточным доказательством того, что перед вами не злоумышленник, вы можете позвонить в контакт-центр и уточнить, работает ли такой контролер в нашей компании.

Кроме того, специалисты ДТЭК только фиксируют показания счетчика, не предлагают никаких других услуг и не принимают оплату от клиентов за предоставленные услуги.

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