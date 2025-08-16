Киевляне уплатили налога на недвижимость более чем на 40% больше прошлогоднего — Finance.ua
Киевляне уплатили налога на недвижимость более чем на 40% больше прошлогоднего

Казна и Политика
19
В Киеве за январь-июль уплатили за недвижимость 1 млрд 409 млн грн налогов. Это на 411 млн грн больше (или на 41%), чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в столице.
Еще 3 млрд 182 млн грн уплатили в столице за этот период земельного налога и арендной платы, что больше на 489 млн грн или на 18%, чем за 7 месяцев 2024 года.
В целом, как сообщается, по итогам января-июля 2025 года плательщики в Киеве уплатили 34 млрд 600 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 4 млрд 646 млн грн, или на 16% больше, чем за январь-июль 2024 года.

Как рассчитывается сумма налога

Сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, рассчитывается для физических лиц по следующему принципу:
  • если у плательщика есть квартира, то на ее площадь будет снижено 60 кв. м. Это означает, что только площадь более 60 кв. м будет облагаться налогом;
  • если есть жилой дом, то с площади дома будет снижено 120 кв. м;
  • если есть и квартира и дом, то общая площадь обоих объектов уменьшается на 180 кв. м (это максимальная скидка).
То есть налог на недвижимость исчисляется только с той части площади, которая превышает соответствующие лимиты.
Сумма налога на недвижимость будет зависеть от количества и типа объектов и их общей площади после применения скидок.
Если в собственности налогоплательщика есть квартира более 300 кв. м или дом более 500 кв. м, налог на такую недвижимость увеличивается на 25,000 грн в год за каждый такой объект.
Налоговые органы направляют налогоплательщикам уведомления о сумме налога до 1 июля следующего года.
Напомним, по данным опроса Gradus Research, 88% респондентов сегодня живут в многоэтажках. В то же время, собственное жилье — квартиру или частный дом имеют только две трети опрошенных людей (66%), остальные снимают или живут у родственников.
На одного человека в Киеве сегодня в среднем приходится 20,3 м2, что значительно меньше среднего в ЕС (42,5 м2) и тем более американского (69 м2) показателей.
По материалам:
УНН
