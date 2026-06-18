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Киевлянам начислили долги за тепло в период блэкаутов: омбудсмен обратился к профильному министру

Личные финансы
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Киевляне сообщают о дополнительных начислениях
Киевляне сообщают о дополнительных начислениях
В Киеве жители жалуются на дополнительные начисления за отопление в платежках за январь, когда в городе фиксировались перебои с теплоснабжением.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Киевляне сообщают о дополнительных начислениях

По словам омбудсмена, в последние дни в сети активно распространяются сообщения от жителей Киева, получивших в июньских платежках дополнительные начисления за январь.
Ситуация вызывает возмущение у потребителей, ведь именно в этот период после массированных российских обстрелов значительная часть столицы оставалась без теплоснабжения.
«Именно это подтверждает и статистика: только в течение января-марта в наш Офис поступило более 600 обращений по поводу отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению. В то же время КП „Киевтеплоэнерго“ объясняет доначисление автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением КМУ № 683», — отмечает Лубинец.
В этой связи он обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить потребителям четкие разъяснения.
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«Люди должны оплачивать только те услуги, которые они фактически получили. Если теплоснабжение отсутствовало или предоставлялось ненадлежащим образом, права потребителей должны быть защищены, а все решения — прозрачными, понятными и законными», — подчеркнул Лубинец.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко писал, что поставщики не могут требовать оплату за фактически не предоставленную услугу. Она поручила проверить начисления за отопление, которое часть киевлян не получала в январе. По ее словам, в таких платежках должны быть нулевые суммы.
Также мы рассказывали, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» снизило стоимость услуг теплоснабжения, предоставленных в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 млн квартир. Общая сумма скидки для потребителей превысила 720 млн грн, а средний размер уменьшения начислений составил почти 40%.
По материалам:
Finance.ua
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