Как сэкономить на «платежах»: кто может получить (размеры скидок на ЖКУ) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Как сэкономить на «платежах»: кто может получить (размеры скидок на ЖКУ)

Оплата коммунальных услуг — самая большая статья расходов для пенсионеров с низким доходом. В то же время, коммунальные льготы и субсидии — главный инструмент экономии.

В Украине одновременно можно получать либо льготу, либо субсидию. Выбрать нужно то, что выгоднее именно в вашей ситуации.

Субсидия

Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги в пределах социальных норм превышают ваш обязательный платеж. Обязательный процент платежа зависит только от среднемесячного дохода на одного человека. Чем меньше пенсия, тем меньше процент вы платите самостоятельно.

Если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум (2595 грн), обязательный платеж может составлять 8−10% от дохода.

Наличие депозитов более чем в 100 тыс. грн, покупка валюты или дорогостоящих товаров (более 50 тыс. грн) за последний год могут стать причиной отказа в субсидии.

Льгота

В отличие от субсидии, льгота — это фиксированная скидка (в процентах), предоставляемая определенным категориям граждан.

С 2025 года льгота предоставляется преимущественно в денежной наличной форме. Это означает, что деньги приходят на вашу карту (или на почту), а коммунальные услуги вы платите самостоятельно.

Если накопить долг за коммуналку более 680 грн, выплату субсидии/льготы могут приостановить.

Как оформить пособие

Для оформления субсидии, льготы или специальной поддержки вы можете обратиться в любое отделение ПФУ или ЦПАУ независимо от прописки. Для этого нужно подготовить следующие документы:

заявление (о назначении субсидии или льготы);

декларацию о доходах и расходах (для субсидии);

паспорт и код;

документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение УБД, справка с места работы в деревне и т. п. ).

Решение о назначении принимается в течение 10 дней. Вам предстоит сообщить о результате — обычно приходит SMS или уведомление в электронном кабинете.

Даже если летом ваша субсидия составляет 0 грн, потому что расходы на коммуналку незначительны, обязательно подавайте документы. Тогда на отопительный сезон ПФУ произведет пересчет автоматически, и вам не придется стоять в очередях в октябре-ноябре, когда нагрузка на систему возрастает в разы.

Напомним, Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.