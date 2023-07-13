Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы в 2023 году более 1,1 млрд гривен — Finance.ua

Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы в 2023 году более 1,1 млрд гривен Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы в 2023 году более 1,1 млрд гривен

В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«Это помощь военным ВСУ, пограничникам, полиции. Из этих средств уже профинансировали почти 350 млн гривен», — сообщил Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киев выделил из бюджета города около 850 млн гривен.

«Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт», — пояснил Кличко.

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Также мэр столицы сообщил, что город передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам от международных партнеров.

«Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать», — подытожил городской голова.

Справка Finance.ua:

с начала войны со специального счета, открытого Национальным банком, на нужды обороны перечислено около 25,9 млрд грн;

Верховная Рада приняла законопроект о перенаправлении денег из государственного фонда регионального развития в объеме 2 млрд грн на армию и закупку техники.



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