Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы в 2023 году более 1,1 млрд гривен — Finance.ua

Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы в 2023 году более 1,1 млрд гривен
В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд гривен.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
«Это помощь военным ВСУ, пограничникам, полиции. Из этих средств уже профинансировали почти 350 млн гривен», — сообщил Кличко.
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Он напомнил, что в прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киев выделил из бюджета города около 850 млн гривен.
«Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт», — пояснил Кличко.
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Также мэр столицы сообщил, что город передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам от международных партнеров.
«Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать», — подытожил городской голова.
Справка Finance.ua:
- с начала войны со специального счета, открытого Национальным банком, на нужды обороны перечислено около 25,9 млрд грн;
- Верховная Рада приняла законопроект о перенаправлении денег из государственного фонда регионального развития в объеме 2 млрд грн на армию и закупку техники.
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