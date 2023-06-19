Правительство за пять месяцев этого года выделило на Силы безопасности и обороны более ₴550 миллиардов — Finance.ua

Правительство за пять месяцев этого года выделило на Силы безопасности и обороны более ₴550 миллиардов Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Правительство за пять месяцев этого года выделило на Силы безопасности и обороны более ₴550 миллиардов

Кабинет Министров за первые 5 месяцев этого года выделил на Силы безопасности и обороны Украины более 550 миллиардов гривен.

Об этом в Facebook проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на Силы безопасности и обороны Украины более 550 млрд грн. Это 49% всех расходов бюджета за это время. Мы продолжаем направлять все налоги граждан и бизнеса на финансирование армии, чтобы обеспечить нашу победу», — уточнил он.

Отдельно руководитель правительства отметил, что продолжается ликвидация последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

«Обсудил ситуацию вокруг Каховской ГЭС с премьерами Польши, Дании, Бельгии, а также с вице-канцлером Германии. Мобилизуем поддержку партнеров», — заявил премьер-министр Украины.

Укрінформ По материалам:

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