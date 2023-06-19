Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика) — Finance.ua

Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика) Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика)

Сумма расходов общего фонда государственного бюджета за январь-май 2023 достигла 1,143 трлн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В мае расходы составили 277,7 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено:

— 470,6 млрд грн (в мае — 99,1 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 41,2% от общего объема расходов, осуществленных за январь — май 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 366,4 млрд грн (в мае — 76,6 млрд грн).

— 280,4 млрд грн (в мае — 65,3 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 24,5% от общего объема расходов. Среди них:

190,9 млрд грн — для поддержки ВСУ. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

55,8 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

— 221,8 млрд грн (в мае — 44,1 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 19,4% от общего объема расходов. Среди них:

113,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

80,5 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

— 62 млрд грн (в мае — 15 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема;

— 83,8 млрд грн (в мае — 45,7 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 7,3% от общего объема.

Инфографика: Минфин

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