Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика) — Finance.ua
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Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика)

Казна и Политика
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Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика)
Сумма расходов госбюджета составила более 1,1 трлн грн (инфографика)
Сумма расходов общего фонда государственного бюджета за январь-май 2023 достигла 1,143 трлн грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В мае расходы составили 277,7 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено:

— 470,6 млрд грн (в мае — 99,1 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 41,2% от общего объема расходов, осуществленных за январь — май 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 366,4 млрд грн (в мае — 76,6 млрд грн).
— 280,4 млрд грн (в мае — 65,3 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 24,5% от общего объема расходов. Среди них:
  • 190,9 млрд грн — для поддержки ВСУ. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
  • 55,8 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
— 221,8 млрд грн (в мае — 44,1 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 19,4% от общего объема расходов. Среди них:
  • 113,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 80,5 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
— 62 млрд грн (в мае — 15 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема;
— 83,8 млрд грн (в мае — 45,7 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 7,3% от общего объема.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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