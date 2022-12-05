Киев возвращается к стабилизационным отключениям по графику — Finance.ua
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Киев возвращается к стабилизационным отключениям по графику

Энергетика
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Киев возвращается к стабилизационным отключениям по графику
Киев возвращается к стабилизационным отключениям по графику
С понедельника, 5 декабря, Киев возвращается к стабилизационным отключениям по графику.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому, как отмечают энергетики, могут возникать некоторые отклонения от графика для балансировки энергосистемы», — заявил Кличко.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы таких отклонений было как можно меньше.
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«Также напоминаю жителям многоэтажек, ради безопасности не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК. Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, стоит не пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения», — добавил глава города.
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В ДТЭК также сообщили, что с понедельника, 5 декабря, возвращаются к графикам стабилизационных отключений в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
«Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше», — сообщили в компании.

Справка Finance.ua:

  • руководители ОСР (операторы системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии, заявил министр энергетики Герман Галущенко на совещании с представителями ОСР;
  • «Укрэнерго» планирует выставить счет россиянам за уничтоженные украинские объекты.

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По материалам:
Finance.ua
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