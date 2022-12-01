Как украинцы готовятся к блэкауту — опрос — Finance.ua
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Как украинцы готовятся к блэкауту — опрос

Энергетика
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Больнее всего отключения ударили по семьям с маленькими детьми, пожилым людям и украинцам, которые работают удаленно через ПК или ноутбук. Rakuten Viber спросил украинцев, как они готовятся к возможному блэкауту, чтобы оставаться на связи и быть в курсе новостей.
  • 71% украинцев верят в ПВО и не думают о полном отсутствии электроэнергии и связи,
  • 19% — заряжают павербанки, чтобы оперативно читать новости.
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Другие ответы распределились следующим образом:
  • Планируют меньше пользоваться телефоном, чтобы в критический момент узнавать новости от близких и быть на связи — 4%.
  • Подписываются на официальные каналы, чтобы оперативно получать информацию и меньше тратить заряд — 2%.
  • Покупают и настраивают радио — 2%.
  • Объединяются и договариваются о месте встречи с родными/соседями — 1%.
  • Загружают в телефон или выписывают на бумагу все контакты и адреса пунктов несокрушимости — 1%.
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По результатам другого опроса о каналах получения новостей в мессенджере, который проводил Rakuten Viber в конце ноября,
  • 50% украинцев получают новости из официальных каналов госучреждений;
  • 25% респондентов предпочитают новостные паблики;
  • 12% сказали, что читают только каналы официальных СМИ;
  • 10% доверяют чатам: (6% узнают новости из чатов с близкими, 4% — из групповых чатов);
  • 3% читают каналы экспертов и инфлюэнсеров.

Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств

По материалам:
Finance.ua
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