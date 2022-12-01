Как украинцы готовятся к блэкауту — опрос Вчера 19:00 — Энергетика

Больнее всего отключения ударили по семьям с маленькими детьми, пожилым людям и украинцам, которые работают удаленно через ПК или ноутбук. Rakuten Viber спросил украинцев, как они готовятся к возможному блэкауту, чтобы оставаться на связи и быть в курсе новостей.

71% украинцев верят в ПВО и не думают о полном отсутствии электроэнергии и связи,

украинцев верят в ПВО и не думают о полном отсутствии электроэнергии и связи, 19% — заряжают павербанки, чтобы оперативно читать новости.

Другие ответы распределились следующим образом:

Планируют меньше пользоваться телефоном, чтобы в критический момент узнавать новости от близких и быть на связи — 4%.

Подписываются на официальные каналы, чтобы оперативно получать информацию и меньше тратить заряд — 2%.

Покупают и настраивают радио — 2%.

Объединяются и договариваются о месте встречи с родными/соседями — 1%.

Загружают в телефон или выписывают на бумагу все контакты и адреса пунктов несокрушимости — 1%.

По результатам другого опроса о каналах получения новостей в мессенджере, который проводил Rakuten Viber в конце ноября,

50% украинцев получают новости из официальных каналов госучреждений;

25% респондентов предпочитают новостные паблики;

12% сказали, что читают только каналы официальных СМИ;

10% доверяют чатам: (6% узнают новости из чатов с близкими, 4% — из групповых чатов);

3% читают каналы экспертов и инфлюэнсеров.

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