Как украинцы готовятся к блэкауту — опрос
Больнее всего отключения ударили по семьям с маленькими детьми, пожилым людям и украинцам, которые работают удаленно через ПК или ноутбук. Rakuten Viber спросил украинцев, как они готовятся к возможному блэкауту, чтобы оставаться на связи и быть в курсе новостей.
- 71% украинцев верят в ПВО и не думают о полном отсутствии электроэнергии и связи,
- 19% — заряжают павербанки, чтобы оперативно читать новости.
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Другие ответы распределились следующим образом:
- Планируют меньше пользоваться телефоном, чтобы в критический момент узнавать новости от близких и быть на связи — 4%.
- Подписываются на официальные каналы, чтобы оперативно получать информацию и меньше тратить заряд — 2%.
- Покупают и настраивают радио — 2%.
- Объединяются и договариваются о месте встречи с родными/соседями — 1%.
- Загружают в телефон или выписывают на бумагу все контакты и адреса пунктов несокрушимости — 1%.
По результатам другого опроса о каналах получения новостей в мессенджере, который проводил Rakuten Viber в конце ноября,
- 50% украинцев получают новости из официальных каналов госучреждений;
- 25% респондентов предпочитают новостные паблики;
- 12% сказали, что читают только каналы официальных СМИ;
- 10% доверяют чатам: (6% узнают новости из чатов с близкими, 4% — из групповых чатов);
- 3% читают каналы экспертов и инфлюэнсеров.
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