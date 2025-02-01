Киев вошел в список самых дешевых городов Европы — Finance.ua

Киев вошел в список самых дешевых городов Европы
Киев оказался на 125-м месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, находятся только в Украине и россии.
Об этом свидетельствует рейтинг сайта Numbeo.
Сколько придется потратить на жизнь в столице
По данным сайта, средняя зарплата в Киеве составляет 23 300 гривен после налогообложения.
А расходы на одного человека составляют 21 тысячу гривен без аренды.
Аренда однокомнатной квартиры будет стоить еще 14 тысяч.
Сравнение с другими городами
В Барселоне жизнь стоит 821 евро плюс аренда от 981 евро, а зарплата составляет 1890 евро. В отличие от Киева, средняя зарплата может покрыть средние расходы.
В Варшаве тратят в среднем 3,2 тысяч злотых и еще от 3,3 тысяч злотых на аренду при зарплате 7,4 тысяч. Такая зарплата тоже покрывает расходы.
В Кишиневе жизнь без аренды стоит 11 тысяч леев, что практически равно средней зарплате в 11 тысяч леев (25 тысяч гривен) — за квартиру нужно найти еще хотя бы 7,5 тысяч (17 тысяч гривен).
Примечательно, что стоимость аренды в столице Молдовы почти такая же, как в Бухаресте, однако зарплаты вдвое ниже.
Аренда жилья
По стоимости аренды жилья Киев занимает 106 место. Дешевле арендовать в таких городах как Салоники, Рига, Лодзь, румынский Брашов, болгарская Варна и македонское Скопье. В Киеве же едва ли не самые дешевые продукты и рестораны.
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Numbeo также учитывает покупательную способность — здесь Киев опускается на 136 место.
Ниже разместились только Кишинев, Тирана и другие украинские города: Одесса, Харьков и Днепр.
В десятку самых дорогих входят города Швейцарии, Исландии, Великобритании и Норвегии:
- Цюрих,
- Лозанна,
- Женева,
- Базель,
- Берн,
- Рейкьявик,
- Лондон,
- Трондгейм,
- Осло,
- Берген
Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.
Самыми высокими темпами росли зарплаты:
- «Информация и телекоммуникации» — на 37,7%;
- «Строительство» — на 35,8%;
- «Предоставление других видов услуг» — на 30,7%.
Самую высокую среднюю зарплату в Украине сейчас получают управляющие недвижимостью — 75 тыс. гривен.
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