Киев вошел в список самых дешевых городов Европы — Finance.ua

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Киев вошел в список самых дешевых городов Европы

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Киев вошел в список самых дешевых городов Европы
Киев вошел в список самых дешевых городов Европы
Киев оказался на 125-м месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, находятся только в Украине и россии.
Об этом свидетельствует рейтинг сайта Numbeo.

Сколько придется потратить на жизнь в столице

По данным сайта, средняя зарплата в Киеве составляет 23 300 гривен после налогообложения.
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А расходы на одного человека составляют 21 тысячу гривен без аренды.
Аренда однокомнатной квартиры будет стоить еще 14 тысяч.

Сравнение с другими городами

В Барселоне жизнь стоит 821 евро плюс аренда от 981 евро, а зарплата составляет 1890 евро. В отличие от Киева, средняя зарплата может покрыть средние расходы.
Киев вошел в список самых дешевых городов Европы
В Варшаве тратят в среднем 3,2 тысяч злотых и еще от 3,3 тысяч злотых на аренду при зарплате 7,4 тысяч. Такая зарплата тоже покрывает расходы.
В Кишиневе жизнь без аренды стоит 11 тысяч леев, что практически равно средней зарплате в 11 тысяч леев (25 тысяч гривен) — за квартиру нужно найти еще хотя бы 7,5 тысяч (17 тысяч гривен).
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Примечательно, что стоимость аренды в столице Молдовы почти такая же, как в Бухаресте, однако зарплаты вдвое ниже.

Аренда жилья

По стоимости аренды жилья Киев занимает 106 место. Дешевле арендовать в таких городах как Салоники, Рига, Лодзь, румынский Брашов, болгарская Варна и македонское Скопье. В Киеве же едва ли не самые дешевые продукты и рестораны.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Numbeo также учитывает покупательную способность — здесь Киев опускается на 136 место.
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Ниже разместились только Кишинев, Тирана и другие украинские города: Одесса, Харьков и Днепр.
Киев вошел в список самых дешевых городов Европы
В десятку самых дорогих входят города Швейцарии, Исландии, Великобритании и Норвегии:
  • Цюрих,
  • Лозанна,
  • Женева,
  • Базель,
  • Берн,
  • Рейкьявик,
  • Лондон,
  • Трондгейм,
  • Осло,
  • Берген
Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.
Самыми высокими темпами росли зарплаты:
  • «Информация и телекоммуникации» — на 37,7%;
  • «Строительство» — на 35,8%;
  • «Предоставление других видов услуг» — на 30,7%.
Самую высокую среднюю зарплату в Украине сейчас получают управляющие недвижимостью — 75 тыс. гривен.
По материалам:
Хмарочос
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