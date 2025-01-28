Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии — Finance.ua

Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии Сегодня 12:21 — Личные финансы

Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии

В программе назначения субсидии на аренду жилья нет ограничений относительно того, когда человек стал внутренне перемещенным лицом, поэтому на нее могут подаваться и те граждане, которые получили статус ВПЛ начиная с 2014 года.

Об этом в телеэфире сказал член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член параламентской ВСК по защите прав ВПЛ Сергей Козырь.

«В определенном порядке не указаны (ограничения типа. — Ред.), может ли это быть повторно перемещенное лицо или что-то другое. То есть этим могут воспользоваться даже те люди, которые переместились с 2014 года. Я понимаю, что есть бюрократические моменты, но я уверен, что для людей в будущем это будет очень хорошая поддержка для улучшения своих жилищных условий», — сказал он.

По его словам, эта программа сейчас расширена на всю территорию Украины, то есть нет ограничений по областям относительно участия в ней.

«Но ограничения по этой программе есть. Они касаются того, что у людей нет своего жилья, которое находится на подконтрольной (украинской власти. — Ред.) территории, и они также не должны получать эти 2−3 тысячи грн (пособие на проживание ВПЛ. — Ред.). То есть здесь алгоритм: человек либо получает субсидию на аренду жилья, либо получает эти 2−3 тысячи грн», — проинформировал парламентарий.

Козырь заявил, что в зависимости от региона, от материального положения семьи выплата этой субсидии на аренду жилья может быть даже больше, чем 2−3 тыс. грн пособия на проживание ВПЛ.

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Отвечая на вопрос, когда ВПЛ смогут получить первые выплаты по этой программе, член Комитета ВР по правам человека сказал, что программа должна заработать со среды (29 января. — Ред.), и уже в течение расчетного месяца люди должны получать эти средства.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович ранее заявила , что оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц можно будет только по официальным договорам аренды. Договор необходим для того, чтобы защитить и арендатора, и собственника, а также государственный ресурс использовали официально.

Сумма субсидий будет определяться для каждого региона отдельно. Для этого будут учитываться и доходы семьи, и доля от доходов, уплачиваемых за аренду, и ситуация на местном рынке недвижимости. Поэтому в семьях с меньшим доходом будет покрываться меньший процент.

Укрінформ По материалам:

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