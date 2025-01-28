Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии — Finance.ua
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Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии

Личные финансы
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Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии
Аренда жилья: в Раде объяснили, кто из переселенцев имеет право на субсидии
В программе назначения субсидии на аренду жилья нет ограничений относительно того, когда человек стал внутренне перемещенным лицом, поэтому на нее могут подаваться и те граждане, которые получили статус ВПЛ начиная с 2014 года.
Об этом в телеэфире сказал член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член параламентской ВСК по защите прав ВПЛ Сергей Козырь.
«В определенном порядке не указаны (ограничения типа. — Ред.), может ли это быть повторно перемещенное лицо или что-то другое. То есть этим могут воспользоваться даже те люди, которые переместились с 2014 года. Я понимаю, что есть бюрократические моменты, но я уверен, что для людей в будущем это будет очень хорошая поддержка для улучшения своих жилищных условий», — сказал он.
По его словам, эта программа сейчас расширена на всю территорию Украины, то есть нет ограничений по областям относительно участия в ней.
«Но ограничения по этой программе есть. Они касаются того, что у людей нет своего жилья, которое находится на подконтрольной (украинской власти. — Ред.) территории, и они также не должны получать эти 2−3 тысячи грн (пособие на проживание ВПЛ. — Ред.). То есть здесь алгоритм: человек либо получает субсидию на аренду жилья, либо получает эти 2−3 тысячи грн», — проинформировал парламентарий.
Козырь заявил, что в зависимости от региона, от материального положения семьи выплата этой субсидии на аренду жилья может быть даже больше, чем 2−3 тыс. грн пособия на проживание ВПЛ.
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Отвечая на вопрос, когда ВПЛ смогут получить первые выплаты по этой программе, член Комитета ВР по правам человека сказал, что программа должна заработать со среды (29 января. — Ред.), и уже в течение расчетного месяца люди должны получать эти средства.
Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович ранее заявила, что оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц можно будет только по официальным договорам аренды. Договор необходим для того, чтобы защитить и арендатора, и собственника, а также государственный ресурс использовали официально.
Сумма субсидий будет определяться для каждого региона отдельно. Для этого будут учитываться и доходы семьи, и доля от доходов, уплачиваемых за аренду, и ситуация на местном рынке недвижимости. Поэтому в семьях с меньшим доходом будет покрываться меньший процент.
По материалам:
Укрінформ
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