В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья

Личные финансы
21
В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья
В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья, freepik
Кабинет Министров приступит к выплате субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц с 29 января.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Разворачивается программа поддержки внутренних переселенцев. С 29 января стартует субсидия на аренду жилья. Это значительно снизит нагрузку на семейные бюджеты», — сказал Шмыгаль.
Ключевым инструментом такой программы является наличие официального договора аренды с собственником жилья.
Читайте также
Напомним, 27 декабря Кабмин распространил на всю территорию Украины субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Кто может воспользоваться субсидией

Воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут переселенцы, переместившиеся в любой регион, подконтрольный правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на девять областей).
Право на субсидию также получат семьи, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов (ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% от доходов).
Читайте также
Субсидию на аренду жилья для переселенцев будут назначать по аналогии с жилищной субсидией, а ее размер будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи.
На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья.
Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и крупных городах и небольших селах.
Напомним, Кабинет Министров также изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.