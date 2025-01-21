В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья — Finance.ua

В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья Сегодня 16:15 — Личные финансы

В Кабмине сообщили, когда переселенцам начнут выплачивать субсидии на аренду жилья, freepik

Кабинет Министров приступит к выплате субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц с 29 января.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Разворачивается программа поддержки внутренних переселенцев. С 29 января стартует субсидия на аренду жилья. Это значительно снизит нагрузку на семейные бюджеты», — сказал Шмыгаль.

Ключевым инструментом такой программы является наличие официального договора аренды с собственником жилья.

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Напомним, 27 декабря Кабмин распространил на всю территорию Украины субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Кто может воспользоваться субсидией

Воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут переселенцы, переместившиеся в любой регион, подконтрольный правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на девять областей).

Право на субсидию также получат семьи, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов (ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% от доходов).

Субсидию на аренду жилья для переселенцев будут назначать по аналогии с жилищной субсидией, а ее размер будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи.

На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья.

Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и крупных городах и небольших селах.

Напомним, Кабинет Министров также изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

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