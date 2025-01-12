Украинцам нужно выбирать между субсидией и льготой на оплату коммунальных услуг — Finance.ua

Украинцам нужно выбирать между субсидией и льготой на оплату коммунальных услуг
Украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Донецкой области.
Один вид помощи на выбор
Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее одновременно право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищной субсидии, по его выбору производится одна из выплат — льгота или жилищная субсидия.
Если в домохозяйстве есть лицо, имеющее право на льготы и субсидию, оно должно выбрать одну из выплат — льготу или жилищную субсидию.
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Законодательство не предусматривает одновременное получение обоих видов помощи.
Как перейти с субсидии на льготу
Если лицо, получающее субсидию, решило перейти на льготу, выплата льготы производится с месяца подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.
Однако не раньше месяца, в котором начислена жилищная субсидия.
Напомним, при расчете жилищных субсидий единовременная помощь «Зимова єПідтримка» и выплаты по программе «Национальный кешбэк» не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.
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