Киев сэкономит: в КГГА разъяснили ситуацию с новой оплатой за проезд банковской картой — Finance.ua

Киев сэкономит: в КГГА разъяснили ситуацию с новой оплатой за проезд банковской картой Сегодня 14:04 — Личные финансы

Киев сэкономит: в КГГА разъяснили ситуацию с новой оплатой за проезд банковской картой

В Киеве правила и возможности оплаты проезда в столичном общественном транспорте остаются такими, как раньше. Изменение процедуры списания средств после расчета банковской картой является чисто техническим решением и позволит городу сэкономить.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В КГГА объяснили, что правила и возможности оплаты проезда в общественном транспорте столицы не изменяются. Изменяется только время списания средств с банковской карты за проезд, а именно после каждой второй поездки.

«Это не изменение способов оплаты, не повышение стоимости проезда, и с пассажиров не будут списывать средств вдвое больше за невыполненные поездки. В то же время такое техническое решение позволит городу сэкономить на оплате транзакций», — говорят в КГГА.

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Для экономии система будет ждать, пока пассажир совершит вторую поездку, чтобы списать плату сразу за две. Или спишет средства вечером. Ведь с каждой транзакции при оплате банковской картой берется фиксированная комиссия. Если средства снимаются за 2 поездки сразу (после второй), это оптимизирует оплаты за эти транзакции.

Специалисты отмечают, что изменения в списании платежей никак не отразятся на проверке оплаты проезда.

Как засвидетельствовать контролеру, что проезд оплачен

В частности, если оплачиваете проезд пластиковой банковской картой, называйте 4 последние цифры номера карты. Если вы оплачиваете проезд через Apple или Google Pay, называйте 4 последние цифры виртуального счета в Wallet. Или можно поднести банковскую карту или смартфон, с которого оплатили проезд, к валидатору. Если вы оплачиваете проезд QR-билетом или пластиковой транспортной картой, контроллер просканирует их своим считывающим устройством.

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Подтверждением оплаты проезда является только нахождение номера карты в базе валидаций. Это проверяется повторным приложением банковской карты или устройства NFC к валидатору, либо через поиск контроллером номера карты в базе. При этом наличие уведомления об оплате в банковском приложении не обязательно.

«Уведомление о списании денег всегда поступало с определенной задержкой и не является обязательным доказательством для контролера. Все контролеры предупреждены об изменении времени списания. Если контролер требует банковской выписки или смс о списании, необходимо обращаться с жалобой на горячую линию „Киевпасстранса“: 0−800−504−411», — комментируют специалисты Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Изменения в метро

В метро изменения пока коснутся только одного турникета на станции «Площадь Украинских Героев» (бывшая «Льва Толстого»). В дальнейшем к этой системе присоединится больше турникетов. А пока большинство из них будет списывать средства после каждой поездки, как раньше.

В метро по-прежнему можно заплатить банковской картой сразу за нескольких человек. Такая возможность была реализована с начала введения оплаты банковской картой за проезд.

С оплатой проезда банковской картой непосредственно в подвижном составе наземного общественного транспорта ситуация иная. С момента реализации оплаты банковской картой в наземном транспорте, а именно непосредственно в салоне подвижного состава, ею можно было оплатить только одну поездку.

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Так, в автобусах и троллейбусах оплатить несколько поездок за нескольких человек пока можно только с транспортной карты или же купив для друга QR-билет.

«Один из часто задаваемых вопросов — сможет ли пассажир проехать в транспорте, если на банковской карте отсутствуют деньги во время первой валидации? Отвечаем — да, но в таком случае баланс на карте уйдет в минус, и система спишет средства, как только деньги появятся на карте», — также объяснили специалисты Департамента.

Справка Finance.ua:

с 4 октября в наземном общественном транспорте средства за проезд в случае оплаты банковской картой будут списываться после каждой второй поездки за день или, если пассажир совершил только одну поездку за день — средства за эту поездку спишутся вечером, после 21:00;

средства будут списываться после каждой второй поездки. То есть: 1 поездка — система не снимает средства. Вторая поездка — система снимает деньги за первую и вторую. Третья поездка — система не снимает средства. Четвертая — система снимает деньги за третью и четвертую. И так далее;

если пассажир не совершит четную поездку до вечера, списание за нечетную состоится после 21:00. Если вторая поездка происходит после 22:00, система в течение следующего дня будет ждать еще одной поездки, чтобы списать средства за две сразу. И если не дождется — спишет деньги снова после 21:00.

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