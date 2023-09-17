У кого есть льготный проезд в поездах «Укрзализныци», а кто может ездить бесплатно — Finance.ua

У кого есть льготный проезд в поездах «Укрзализныци», а кто может ездить бесплатно Сегодня 11:06 — Личные финансы

У кого есть льготный проезд в поездах «Укрзализныци», а кто может ездить бесплатно

Определенные категории граждан Украины имеют право на проезд в поездах «Укрзализныци» бесплатно или с существенной скидкой, — сообщает «Укрзализныця».

Уступки в проезде имеют следующие категории:

Для детей от 6 до 14 лет предусмотрена возможность путешествовать в пассажирских вагонах всех категорий пассажирских поездов АО «Укрзализныця» со скидкой. Они платят 75% стоимости проезда взрослого пассажира. Дети до 6 лет, которым не требуется отдельное место, имеют право на бесплатный проезд без проездного документа. При проезде по территории Украины в поездах, не являющихся частью АО «Укрзализныця», скидка на стоимость проезда предоставляется детям в возрасте от 5 до 10 лет. Студенты вузов I-IV уровней аккредитации и учащиеся профессионально-технических учебных заведений могут покупать билеты за половину стоимости в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2−3 класса всех категорий поездов междугородного сообщения, а также во всех вагонах региональных поездов и поездах пригородного сообщения. Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд» — для студентов установлена ​​полная стоимость проездного документа. В период с 1 октября по 15 мая лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего) могут воспользоваться 50% скидкой на внутренних рейсах. Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы имеют право на бесплатный проезд ежегодно (туда и обратно) на внутренних рейсах и 50% скидку в период с 1 октября по 15 мая. Также лица с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий во время Второй мировой войны, достигших возраста 85 лет и старше, а также участники боевых действий во время Второй мировой войны, превысивших возраст 85 лет, могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в год на внутренних рейсах и 50% скидкой с 1 октября по 15 мая. Лица с инвалидностью в результате войны III группы имеют право на бесплатный проезд раз в два года (в оба конца) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах. Участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом раз в два года (в оба конца) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах. Родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы, имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в оба конца) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

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