В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone — Finance.ua
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В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone

Личные финансы
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Отныне жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте, просто приложив свой iPhone или Apple Watch к валидатору.
Об этом сообщает Telegram руководителя цифровой трансформации Киева и замглавы КГГА Петра Оленича.
«Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция „Экспресс-проезд“ от Apple. Вместе с Apple и Visa вводим новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте», — написал Оленич.
Таким образом, теперь можно произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору без разблокировки или выведения из режима сна.
Чтобы подключить функцию, добавьте банковскую или цифровую транспортную карту к Apple Wallet и включите «экспресс-проезд» в параметрах.
Напомним, в Киеве с 26 октября 2022 г. во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.
По материалам:
РБК-Україна
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