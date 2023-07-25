В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone — Finance.ua

В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone
Отныне жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте, просто приложив свой iPhone или Apple Watch к валидатору.
Об этом сообщает Telegram руководителя цифровой трансформации Киева и замглавы КГГА Петра Оленича.
«Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция „Экспресс-проезд“ от Apple. Вместе с Apple и Visa вводим новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте», — написал Оленич.
Таким образом, теперь можно произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору без разблокировки или выведения из режима сна.
Чтобы подключить функцию, добавьте банковскую или цифровую транспортную карту к Apple Wallet и включите «экспресс-проезд» в параметрах.
Напомним, в Киеве с 26 октября 2022 г. во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.
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