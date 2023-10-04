Зачем в Киеве изменили механизм оплаты за проезд — разъяснение эксперта — Finance.ua
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Зачем в Киеве изменили механизм оплаты за проезд — разъяснение эксперта

Казна и Политика
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Зачем в Киеве изменили механизм оплаты за проезд — разъяснение эксперта
Зачем в Киеве изменили механизм оплаты за проезд — разъяснение эксперта
Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объяснил, почему в Киеве с 4 октября изменятся условия оплаты проезда в общественном транспорте.
Об этом он сообщил в комментарии.
«Я думаю, что этот вопрос сугубо технический. Те, кто платит в Киеве за парковку, знают, что там тоже снимается сумма не сразу, когда ты завершил парковку, а где-то в конце месяца одним платежом. Думаю, что это примерно похожая история», — сказал Беспалов.
Кроме того, по его словам, город, возможно, таким образом пытается сэкономить на транзакциях при выполнении поездки.
«У города есть договор с оператором процессинга по получению денег по переводу карты на счет. Например, в договоре прописано, что за одну транзакцию нужно платить условно 30 копеек. Но если мы сделаем, что одна транзакция — это две поездки, то мы таким образом сэкономим вдвое», — объяснил эксперт.
Он также отметил, что для многих будет сюрпризом, что они заплатили за поездку 8 грн, а снялось 16 грн.
«Я думаю, что стоит колл-центру КГГА приготовиться. Потому что запросов от пассажиров может быть очень много», — добавил Беспалов.
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По материалам:
УНІАН
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