Киев готовится к подключению к теплоснабжению детсадов, школ и больниц — Finance.ua
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Киев готовится к подключению к теплоснабжению детсадов, школ и больниц

Казна и Политика
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Киев готовится к подключению к теплоснабжению детсадов, школ и больниц
Киев готовится к подключению к теплоснабжению детсадов, школ и больниц
Совет обороны Киева распорядился подготовиться к подключению систем теплоснабжения объектов социальной сферы — учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, социально-медицинских учреждений.
Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.
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«Руководители теплоснабжающих предприятий и организаций (независимо от форм собственности) получили распоряжение Совета обороны Киева обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в этих заведениях. В то же время, прошу руководителей объектов социальной сферы подготовить и подать соответствующие заявки на включение систем теплоснабжения», — заявил Сергей Попко.
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Как отметил Попко, враг снова будет пытаться «погрузить Киев в темноту и холод». Поэтому подготовка к отопительному сезону сверхважная, отметил начальник КГВА.

Справка Finance.ua:

  • 8 августа Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что более 5,5 тысяч объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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