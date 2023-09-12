Киев готовится к подключению к теплоснабжению детсадов, школ и больниц — Finance.ua

Киев готовится к подключению к теплоснабжению детсадов, школ и больниц
Совет обороны Киева распорядился подготовиться к подключению систем теплоснабжения объектов социальной сферы — учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, социально-медицинских учреждений.
Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.
«Руководители теплоснабжающих предприятий и организаций (независимо от форм собственности) получили распоряжение Совета обороны Киева обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в этих заведениях. В то же время, прошу руководителей объектов социальной сферы подготовить и подать соответствующие заявки на включение систем теплоснабжения», — заявил Сергей Попко.
Как отметил Попко, враг снова будет пытаться «погрузить Киев в темноту и холод». Поэтому подготовка к отопительному сезону сверхважная, отметил начальник КГВА.
Справка Finance.ua:
- 8 августа Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что более 5,5 тысяч объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.
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