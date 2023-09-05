Укртеплокоммунэнерго: украинцы могут остаться без отопления и горячей воды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укртеплокоммунэнерго: украинцы могут остаться без отопления и горячей воды

Энергетика
123
Укртеплокоммунэнерго: украинцы могут остаться без отопления и горячей воды
Укртеплокоммунэнерго: украинцы могут остаться без отопления и горячей воды
Предприятия теплокоммунэнерго заявляют о невозможности производить тепло и горячую воду из-за законодательной коллизии.
Как говорится в заявлении межотраслевой Ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», утвержденный правительством механизм расчетов за природный газ в рамках ПСО (механизм льготных цен) привел к прекращению поставок горячей воды в украинские города.
Тепловики заявляют, что по состоянию на 1 сентября 2023 года, с которого начинают действовать новые условия поставки природного газа, не разработаны и не заключены договора между коммерческими банками и предприятиями ТКЭ, которые обеспечили бы соответствующее перечисление средств. Это может полностью остановить процесс подготовки к отопительному сезону и закупку газа для горячего водоснабжения Украины.
Место для вашей рекламы
«В настоящее время отдельные предприятия ТКЭ уже начали получать уведомления от облгазов о прекращении поставок природного газа в связи с отсутствием процедуры заключения договоров с коммерческими банками, которую должно было разработать правительство. Поэтому с 01.09.2023 г. операторы газораспределительных систем начали прекращение поставок газа практически на все котельные ТКЭ. В результате выработка тепловой энергии для клиентов становится невозможной», — говорится в заявлении ассоциации.
«Укртеплокоммунэнерго» обратилась письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой срочно принять меры по бесперебойной поставке природного газа предприятиям теплокоммунэнерго.
«Мы очень обеспокоены ситуацией, которая сложилась накануне отопительного сезона, да еще и в военное время. Уже сегодня неполнота решений правительства приводит к остановке котельных и прекращению горячего водоснабжения миллионов украинцев. Это нельзя допускать», — цитирует пресс-служба президента ассоциации Арсентия Блащука.
Он добавил, что в самом разгаре завершающий этап подготовки к зиме. Критически важно как можно скорее закупить все необходимое для работы оборудование.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.