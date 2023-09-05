Укртеплокоммунэнерго: украинцы могут остаться без отопления и горячей воды — Finance.ua

Укртеплокоммунэнерго: украинцы могут остаться без отопления и горячей воды
Предприятия теплокоммунэнерго заявляют о невозможности производить тепло и горячую воду из-за законодательной коллизии.
Как говорится в заявлении межотраслевой Ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», утвержденный правительством механизм расчетов за природный газ в рамках ПСО (механизм льготных цен) привел к прекращению поставок горячей воды в украинские города.
Тепловики заявляют, что по состоянию на 1 сентября 2023 года, с которого начинают действовать новые условия поставки природного газа, не разработаны и не заключены договора между коммерческими банками и предприятиями ТКЭ, которые обеспечили бы соответствующее перечисление средств. Это может полностью остановить процесс подготовки к отопительному сезону и закупку газа для горячего водоснабжения Украины.
«В настоящее время отдельные предприятия ТКЭ уже начали получать уведомления от облгазов о прекращении поставок природного газа в связи с отсутствием процедуры заключения договоров с коммерческими банками, которую должно было разработать правительство. Поэтому с
01.09.2023 г. операторы газораспределительных систем начали прекращение поставок газа практически на все котельные ТКЭ. В результате выработка тепловой энергии для клиентов становится невозможной», — говорится в заявлении ассоциации.
«Укртеплокоммунэнерго» обратилась письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой срочно принять меры по бесперебойной поставке природного газа предприятиям теплокоммунэнерго.
«Мы очень обеспокоены ситуацией, которая сложилась накануне отопительного сезона, да еще и в военное время. Уже сегодня неполнота решений правительства приводит к остановке котельных и прекращению горячего водоснабжения миллионов украинцев. Это нельзя допускать», — цитирует пресс-служба президента ассоциации Арсентия Блащука.
Он добавил, что в самом разгаре завершающий этап подготовки к зиме. Критически важно как можно скорее закупить все необходимое для работы оборудование.
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