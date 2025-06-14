Kia представила свой первый специализированный электромобиль для работы и отдыха (фото) — Finance.ua
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Kia представила свой первый специализированный электромобиль для работы и отдыха (фото)

Технологии&Авто
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Kia представила свой первый специализированный электромобиль для работы и отдыха (фото)
Kia представила свой первый специализированный электромобиль для работы и отдыха (фото)
Корпорация Kia обнародовала характеристики и цены на PV5 — среднеразмерный автомобиль, построенный на специализированной электрической платформе E-GMP.S от Hyundai Motor Group.
Об этом сообщает Yonhap News и The Korea Times.
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Это первый в истории автопроизводителя электрический специализированный автомобиль (PBV).
PBV, построенный на специализированной электрической платформе E-GMP.S от Hyundai Motor Group, разработан для удовлетворения потребностей как приватной, так и коммерческой мобильности.
Речь идет о таких поездках, как путь на работу, а также отдых или логистика. Предварительные заказы начнутся во вторник, передают СМИ.
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На момент запуска PV5 доступен в двух основных конфигурациях: пассажирской и грузовой. Обе будут использовать новую систему гибкого кузова Kia.
Пассажирская модель PV5 оптимизирована для комфорта и универсальности; она оснащена электродвигателем мощностью 120 киловатт и аккумулятором емкостью 71,2 киловатт-часа.
Kia представила свой первый специализированный электромобиль для работы и отдыха (фото)
Отдельно указывается наличие модульных компонентов, позволяющих настраивать компоновку сидений или груза в соответствии с потребностями пользователя.
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Грузовой вариант, разработанный для максимальной эффективности загрузки, предлагает просторный грузовой отсек и низкую погрузочную высоту и доступен в трех вариантах: компактный, длинный и с высокой крышей.
Kia представила свой первый специализированный электромобиль для работы и отдыха (фото)
«PV5 имеет запас хода до 400 км и оснащен системой быстрой зарядки, позволяющей восстановить емкость батареи за 30 минут», — пишут в обзоре.

Цены на PBV

Kia заявила, что ожидает, что пассажирский вариант PV5 будет стоить от среднего до высокого диапазона 30 миллионов вон (22 100 долларов США), тогда как грузовой вариант будет начинаться от среднего до высокого диапазона 20 миллионов вон после применения государственных налоговых льгот и субсидий.
По материалам:
УНН
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