Kia презентовала новый минивэн Carens Clavis (фото, видео) — Finance.ua

Kia презентовала новый минивэн Carens Clavis (фото, видео) Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Kia презентовала новый минивэн Carens Clavis (фото, видео)

Компания Kia официально представила новую модель Carens Clavis — трехрядный минивэн для индийского рынка, отличающийся премиальной отделкой и дизайном, вдохновленным электрической моделью EV5.

Передняя часть Clavis получила светодиодную оптику в стиле EV5, узкую решетку радиатора и агрессивный передний бампер с серебристой защитной накладкой.

Профиль автомобиля почти идентичен обычному Carens, однако новинка имеет обновленные боковые юбки, эксклюзивные 17-дюймовые двухцветные диски и новый оттенок кузова Ivory Silver Gloss.

На корме установлены более узкие горизонтальные фонари и переделанный бампер, которые делают внешность более близкой к электромобильной линейке бренда.

Салон получил обновленную приборную панель, но сохранил компоновку на шесть или семь мест. Цифровой кокпит включает в себя два 10,25-дюймовых дисплея. Также появился новый руль и измененная отделка салона.

В топовых комплектациях предусмотрены передние вентиляционные сиденья, аудиосистема Bose с восемью динамиками, панорамный люк, круговой обзор, атмосферная подсветка и пакет систем безопасности с поддержкой второго уровня автономности.

Clavis получил знакомые двигатели — 1.5-литровые бензиновые и дизельные агрегаты. Атмосферный бензиновый двигатель выдает 113 л.с., турбированный — 158 л.с., дизель — 114 л.с.

Автомобили доступны с механической или автоматической трансмиссией, все модификации переднеприводные. Самый мощный турбодвигатель у Clavis можно будет заказать с шестиступенчатой ​​механикой — это одно из отличий от базового Carens.

Несмотря на то, что Clavis пока не имеет электропривода, Kia в прошлом году подтвердила разработку электрической версии Carens. Вероятно, именно Clavis станет основой этой будущей модели, которая должна дебютировать во второй половине 2025 года.

Предварительный заказ на Carens Clavis стартовал в Индии 9 мая. Пока цены не объявлены, но понятно, что новинка будет дороже стандартной версии Carens, которая останется в продаже как более доступная альтернатива. Доступность Clavis за пределами Индии пока не подтверждена.

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