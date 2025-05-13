Kia спрогнозировала будущее пикапа Tasman — Finance.ua

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Kia спрогнозировала будущее пикапа Tasman

Технологии&Авто
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Kia спрогнозировала будущее пикапа Tasman
Kia спрогнозировала будущее пикапа Tasman
Пикап Kia Tasman только появился в продаже, но компания уже планирует, что он продержится на рынке от 8 до 12 лет.
Сейчас пикап доступен с бензиновыми и дизельными двигателями в зависимости от страны.
Помимо новых двигателей, Tasman ждут и внешние обновления.
Пока что Kia сосредоточится на выпуске различных аксессуаров для пикапа — от экспедиционных багажников до обвесов. Это поможет покупателям сделать машину удобной именно под свои задачи.
Судя по всему, Kia серьезно настроена развивать Tasman и занять свою нишу среди популярных пикапов.
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По материалам:
MMR
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