Kia спрогнозировала будущее пикапа Tasman — Finance.ua

Kia спрогнозировала будущее пикапа Tasman
Пикап Kia Tasman только появился в продаже, но компания уже планирует, что он продержится на рынке от 8 до 12 лет.
Сейчас пикап доступен с бензиновыми и дизельными двигателями в зависимости от страны.
Помимо новых двигателей, Tasman ждут и внешние обновления.
Пока что Kia сосредоточится на выпуске различных аксессуаров для пикапа — от экспедиционных багажников до обвесов. Это поможет покупателям сделать машину удобной именно под свои задачи.
Судя по всему, Kia серьезно настроена развивать Tasman и занять свою нишу среди популярных пикапов.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины
Автогражданка (ОСАГО)
Поделиться новостью