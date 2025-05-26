Kia представила семейный минивэн Carnival — Finance.ua

Kia представила семейный минивэн Carnival 26.05.2025, 02:18 — Технологии&Авто

Kia представила семейный минивэн Carnival

Компания Kia показала цены на обновленный минивэн Carnival 2026 года. Самая дешевая версия LX с передним приводом стоит 36 990 долларов, а самая дорогая гибридная SX Prestige — 53 090 долларов.

Carnival продается в нескольких комплектациях: LXS, EX, SX и SX Prestige. Версия с полным приводом есть только в комплектации EX AWD за 42 290 долларов. Гибридные версии Carnival Hybrid стоят от 40990 до 53 090 долларов.

Все модели можно купить с двумя большими экранами по 12,3 дюйма, системой развлечений для задних пассажиров и пакетом Dark Edition. В дорогих версиях есть также VIP-сиденья.

Внешне модель 2026 года не изменилась по сравнению с 2025, но стала очень популярной: только в апреле 2025 года продажи выросли на 79%. Carnival и далее остается одним из лучших семейных авто, потому что он просторный, есть гибридные версии и много разных опций на выбор.

Ampercar По материалам:

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