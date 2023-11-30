КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице — Finance.ua
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КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице

Казна и Политика
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КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице
КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице
КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице.
Об этом на форуме Mind WinTech Summit 2023 сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.
Он отметил, что администрация Киева еще до начала полномасштабной войны планировала переход к полноценной модели управления трафиком.
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Оленич подчеркнул, что это предполагает автоматизацию, а затем выход на интеллектуальную транспортную систему, которой будет управлять искусственный интеллект. Согласно планам КГГА, он будет реагировать на транспортные происшествия, пробки, а также будет балансировать трафик.
Напомним, в Оболонском районе Киева на пересечении улиц Полярной и Богатырской началось строительство новой развязки — на транспортном узле уже устроены временные проезды, нанесена временная разметка и установлены дорожные знаки.
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Дорожное движение во многих городах вернулось на «доковидный» уровень, а некоторые города стали еще более загруженными, чем были до пандемии. Опубликован ежегодный индекс трафика в городах мира компании TomTom. В рейтинге перечислены самые загруженные города мира на основе времени в пути, стоимости топлива и выбросов CO2.
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По материалам:
Mind
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