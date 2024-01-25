Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование — Finance.ua
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Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование

Личные финансы
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Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу, однако больше волнуются те, кто уже побывал в резерве. Об этом свидетельствует исследование IT Research Ukraine, проведенное Львовским ІТ-кластером.
Самый высокий риск остаться без работы оценивают QA-специалисты. Наименее обеспокоены проектные менеджеры и менеджеры высшего звена.
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование
6% IT-специалистов на момент исследования были безработными. Это больше, чем на май 2022 года, когда доля безработных была 4,8%.
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Почти 48% специалистов отметили изменения в своей работе в прошлом году. Из них 34% сменили проект внутри компании, почти столько же, 33% перешли на новое место работы. Еще 12% оказались в резерве (bench).
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование

Что со спросом

В рамках исследования также были опрошены СЕО и HR-специалисты, представители более 400 техкомпаний Украины. Более половины (58%) отметили, что спрос на новые кадры в компаниях снизился, почти четверть отметили увеличение количества вакансий. 57% компаний на период опроса имели переведенных в резерв работников.
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование
В то же время 85% компаний продолжают найм на вакансии, 56% из них ищут кандидатов из внешних источников. Кроме того, 56% HR отметили, что компании нанимают специалистов с уровнем квалификации Junior.
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Техспециалисты начинают адаптироваться к новым реалиям. Из-за непростой ситуации на рынке не рискуют увольняться с места работы. Согласно данным исследования, медианный показатель удержания специалистов достиг 85%, показатель текучки кадров — 10%.
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование
По сравнению с прошлым годом настроения IT-специалистов становятся пессимистичнее. Почти половина полагают, что в этом году количество вакансий будет уменьшаться. И только каждый четвертый верит, что предложений станет больше.
Каждый третий IT-специалист боится потерять работу — исследование
В то же время ожидания HR-специалистов несколько более положительные. 30% уверены, что вакансий станет больше, а 42% ожидают, что ситуация останется без изменений.

Справка Finаnce.ua:

  • В то же время исследование DOU показало, что украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру;
  • медианная зарплата разработчиков уменьшилась впервые с начала полномасштабного вторжения. Снижения коснулись специалистов всех уровней, кроме Lead+.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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