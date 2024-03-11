Каждый пятый пенсионер в Украине имеет право на льготную пенсию — Finance.ua

Каждый пятый пенсионер в Украине имеет право на льготную пенсию
Более 21% украинских пенсионеров имеют право на льготные условия выхода на пенсию, относящиеся как к пенсионному возрасту, так и к способу исчисления размера пенсии.
Об этом сообщила первый заместитель министерства социальной политики Украины Дарина Марчак в подкасте «Хроники экономики».
«По нашим расчетам, в Украине 2,3 миллиона из 10,5 миллиона пенсионеров, то есть более 21%, — это те пенсионеры, которые имеют право на льготную пенсию. Причем, как отмечает ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Ред.), у нас в среднем человек, имеющий право на льготную пенсию, выходит на пенсию на 15 лет раньше других пенсионеров», — заявила Марчак.
Она добавила, что среди стран ОЭСР самая высокая доля льготных пенсий наблюдается в Польше. Однако там она составляет всего около 6%.
«Мы рассматривали ситуацию конкретного человека. Если бы он выходил на пенсию по общим правилам, то размер его пенсии составлял бы 5400 грн. Но то законодательство, которое дает ему право на пенсию, дает ему право получать выплаты фактически в 10 раз выше», — добавила первый заместитель министра социальной политики.
Напомним, с 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно.
Расходы на индексацию пенсий и увеличение надбавок, доплат и повышений к пенсиям будут осуществлены в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда и средств, предусмотренных в госбюджете на пенсионное обеспечение на 2024 год.
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