Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии — Finance.ua

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Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии

Фондовый рынок
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Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Apple собрала iPhone на 22 млрд долларов в Индии, увеличив свое производство в стране почти на 60% по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о результате с марта 2024 года по март 2025 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
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По словам источников, сейчас компания производит 20% или каждый пятый iPhone в этой южноазиатской стране.
Вышеуказанная сумма в размере 22 млрд долларов представляет ориентировочную стоимость заводской стоимости устройств, а не розничную цену с наценкой.

Переход от Китая к Индии

Рост производства говорит о том, что Apple и его поставщики ускоряют переход от Китая к Индии.
Этот процесс был начат еще во время карантинных мероприятий из-за COVID, когда ситуация нанесла ущерб производству на крупнейшем заводе компании.
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Bloomberg пишет, что основная часть индийских iPhone собирается на заводе Foxconn Technology Group на юге Индии. Подразделение по производству электроники Tata Group, которое приобрело Wistron Corp. и контролирует операции Pegatron Corp., также является ключевым поставщиком.
Министр технологий Индии заявил, что из общего объема производства в стране Apple экспортировала из региона iPhone на 17,4 млрд долларов в финансовом году, который закончился в марте 2025 года.
Отгрузки iPhone из Индии в США ускорились после того, как в феврале президент Дональд Трамп объявил о планах по введению «взаимных» тарифов. Средние показатели производства и экспорта Apple в Индии значительно выросли в течение всего финансового года, завершившегося в марте.
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По данным Bloomberg News, Apple будет все чаще направлять iPhone, произведенные в Индии, американским потребителям.
Пошлины против Китая, вероятнее всего, подтолкнут такие компании, как Apple, к ускорению переориентации цепочек поставок.
Однако с почти 200 поставщиками и огромной зависимостью от Китая переход на другие страны может занять годы.
Резюмируя, Bloomberg пишет, что несмотря на стремление Трампа к производству iPhone в США, Apple вряд ли перенесет туда производство в ближайшее время из-за таких факторов, как нехватка производственных мощностей и рабочей силы, необходимой для сборки устройств.
По материалам:
РБК-Україна
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