Apple утратила статус самой дорогой компании мира — Finance.ua

Apple утратила статус самой дорогой компании мира Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Apple утратила статус самой дорогой компании мира

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft снова стала самой дорогой компанией мира.

Американский ІТ-гигант Microsoft Corp. снова стал самой дорогой компанией мира после того, как акции Apple Inc. упали на 23% за последние четыре сессии.

По данным Nasdaq, к моменту закрытия торгов во вторник, 8 апреля, рыночная стоимость Microsoft составляла $2,64 трлн, Apple — $2,59 трлн.

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По оценкам аналитиков, Apple сильнее других компаний пострадает от введения высоких пошлин на импорт товаров из КНР, поскольку значительная часть продукции Apple производится в Китае. Эксперты UBS считают, что цены на iPhone 16 Pro Max в США могут в итоге подскочить на $350.

В то же время Microsoft находится среди «компаний, которые, по нашему мнению, лучше защищены» от неопределенности, вызванной пошлинами, считают аналитики Jefferies.

По состоянию на 9:19 по Киеву капитализация Apple составила 2,59 трлн USD, капитализация Microsoft составила 2,64 трлн USD.

Ранее сообщалось, что в рейтинге Global 500 2024 пятерка самых дорогих брендов выглядела так: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung.

В январе 2025 года бренд Apple был признан самым дорогим в мире со стоимостью $574,5 млрд, намного опередив конкурентов из Microsoft ($461,1 млрд) и Google ($413 млрд).

По состоянию на 8 апреля 2025 года продажи Apple взлетели из-за тарифов Трампа.

НВ По материалам:

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