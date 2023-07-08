Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос
Каждому пятому предприятию Украины не удалось возобновить экспорт из-за полномасштабной войны.
Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.
По результатам майского опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны»:
- 19% предприятий не имели экспорта за последний год, хотя экспортировали до войны;
- 80% предприятий-экспортеров имели экспорт за последние 12 месяцев, но война ограничила восстановление объемов экспорта;
- 59% предприятий не ожидают изменений объемов экспорта в ближайшие несколько месяцев;
- 37% ожидают роста экспорта, а 3% - сокращения.
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Главные препятствия экспортеров в мае 2023 года:
- Очереди на западных границах Украины (68%);
- Морская блокада (44%);
- Нехватка железнодорожных вагонов/грузовиков/водителей (33%);
- Таможенные формальности (33%).
Эксперты обеспокоены ситуацией с возобновлением экспорта из-за трудностей с логистикой и свободным доступом к морю, вызванных войной.
Справка Finance.ua:
- украинцы начали более активно открывать новые бизнесы. В июне-2023 было зарегистрировано на 40% больше новых компаний, чем за тот же месяц 2022 года. Самыми же популярными направлениями деятельности стали магазины, парикмахерские и салоны красоты;
- будущие предприниматели и бизнесмены с опытом продолжают посылать заявления и бизнес-планы для получения грантов по государственной программе. Несмотря на значительное количество желающих присоединиться к проекту, достаточно заявлений, которые не проходят верификацию и не получают положительного решения. В Государственном центре занятости дали практические советы всем, кто планирует в ближайшее время подготовить свой бизнес-проект.
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