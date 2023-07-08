Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос Сегодня 21:49 — Фондовый рынок

Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос

Каждому пятому предприятию Украины не удалось возобновить экспорт из-за полномасштабной войны.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.

По результатам майского опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны»:

19% предприятий не имели экспорта за последний год, хотя экспортировали до войны;

80% предприятий-экспортеров имели экспорт за последние 12 месяцев, но война ограничила восстановление объемов экспорта;

59% предприятий не ожидают изменений объемов экспорта в ближайшие несколько месяцев;

37% ожидают роста экспорта, а 3% - сокращения.

Главные препятствия экспортеров в мае 2023 года:

Очереди на западных границах Украины (68%);

Морская блокада (44%);

Нехватка железнодорожных вагонов/грузовиков/водителей (33%);

Таможенные формальности (33%).

Эксперты обеспокоены ситуацией с возобновлением экспорта из-за трудностей с логистикой и свободным доступом к морю, вызванных войной.

Справка Finance.ua:

украинцы начали более активно открывать новые бизнесы. В июне-2023 было зарегистрировано на 40% больше новых компаний, чем за тот же месяц 2022 года. Самыми же популярными направлениями деятельности стали магазины, парикмахерские и салоны красоты;

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