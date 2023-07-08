Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос — Finance.ua
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Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос

Фондовый рынок
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Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос
Каждое пятое предприятие Украины не имеет экспорта из-за войны — опрос
Каждому пятому предприятию Украины не удалось возобновить экспорт из-за полномасштабной войны.
Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.
По результатам майского опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны»:
  • 19% предприятий не имели экспорта за последний год, хотя экспортировали до войны;
  • 80% предприятий-экспортеров имели экспорт за последние 12 месяцев, но война ограничила восстановление объемов экспорта;
  • 59% предприятий не ожидают изменений объемов экспорта в ближайшие несколько месяцев;
  • 37% ожидают роста экспорта, а 3% - сокращения.
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Главные препятствия экспортеров в мае 2023 года:
  • Очереди на западных границах Украины (68%);
  • Морская блокада (44%);
  • Нехватка железнодорожных вагонов/грузовиков/водителей (33%);
  • Таможенные формальности (33%).
Эксперты обеспокоены ситуацией с возобновлением экспорта из-за трудностей с логистикой и свободным доступом к морю, вызванных войной.

Справка Finance.ua:

  • украинцы начали более активно открывать новые бизнесы. В июне-2023 было зарегистрировано на 40% больше новых компаний, чем за тот же месяц 2022 года. Самыми же популярными направлениями деятельности стали магазины, парикмахерские и салоны красоты;
  • будущие предприниматели и бизнесмены с опытом продолжают посылать заявления и бизнес-планы для получения грантов по государственной программе. Несмотря на значительное количество желающих присоединиться к проекту, достаточно заявлений, которые не проходят верификацию и не получают положительного решения. В Государственном центре занятости дали практические советы всем, кто планирует в ближайшее время подготовить свой бизнес-проект.

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По материалам:
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