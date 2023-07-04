От $5000 до $150 000: крупнейшие международные и государственные грантовые программы для развития бизнеса — Finance.ua

От $5000 до $150 000: крупнейшие международные и государственные грантовые программы для развития бизнеса Сегодня 08:02 — Личные финансы

От $5000 до $150 000: крупнейшие международные и государственные грантовые программы для развития бизнеса

Грантовые программы рассчитаны преимущественно на малый и средний бизнес, работающий в аграрном секторе, ІТ, креативной экономике, экспортной отрасли. Также есть программы для тех, кто только начинает собственное дело или вынужден был релоцировать предприятие.

По разным программам бизнес может привлечь от 180 000 до 7 млн ​​грн. Наибольшее количество грантов предлагает правительство в рамках проекта «єРобота», начатого ​​в прошлом году, и USAID через программу «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ).

Как пишет Форбс, 19 украинских бизнесов, воспользовавшихся поддержкой программы USAID, вошли в список 250 перспективных малых и средних компаний Next 250.

Какие гранты доступны предпринимателям

USAID предлагает три грантовые программы для бизнеса в рамках проекта «Конкурентоспособная экономика». Наибольшее количество средств могут привлечь экспортные альянсы — объединение не менее чем из пяти предприятий для совместного продвижения своей продукции на иностранных рынках. Максимальная сумма — $150 000. В рамках проекта в каждый альянс будет привлечен менеджер, который поможет синхронизировать цель предпринимателей и определить потенциальные рынки сбыта. Подробное описание программы предлагает три грантовые программы для бизнеса в рамках проекта «Конкурентоспособная экономика». Наибольшее количество средств могут привлечь экспортные альянсы — объединение не менее чем из пяти предприятий для совместного продвижения своей продукции на иностранных рынках. Максимальная сумма — $150 000. В рамках проекта в каждый альянс будет привлечен менеджер, который поможет синхронизировать цель предпринимателей и определить потенциальные рынки сбыта. Подробное описание программы здесь

Программа USAID «Непрерывность и восстановление бизнеса» призвана помочь бизнесу восстановить свои мощности во время войны или расширить присутствие на внешних рынках. Гранты могут получить: ФЛП, частные предприятия, ООО, АО со штатом до 250 работников и годовым оборотом до €50 млн.

Еще одна программа USAID — гранты для малых и средних женских и семейных предприятий. Средства можно направить на релокацию бизнеса, открытие новых направлений и выход на международные рынки. Исключение — не будут рассматриваться грантовые заявки от бизнеса, основная деятельность которых предусматривает перепродажу товаров и услуг.

Приоритетные отрасли для предоставления грантов USAID — информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги.

«єРобота» средства на развитие садоводства и строительство теплиц. Оба проекта государство готово профинансировать на 70%, остальное оплачивает предприниматель. Подать Украинское правительство делает ставку на аграрный сектор и предлагает предпринимателям в рамках проектасредства на развитие садоводства и строительство теплиц. Оба проекта государство готово профинансировать на 70%, остальное оплачивает предприниматель. Подать заявку на грант можно через портал «Дія»

Также правительство стремится развивать в рамках проекта малое предпринимательство и бизнес для ветеранов и семей. Микрогрант от государства на развитие собственного дела может получить каждый гражданин независимо от направления деятельности. Вместо этого нужно трудоустроить от одного до двух человек, в зависимости от суммы гранта. В случае невыполнения условия создания рабочих мест или нецелевого использования средств разницу между суммой гранта и уплаченными налогами придется вернуть.

Грантовая программа для ветеранов позволяет привлечь 250 000 грн, 500 000 грн или 1 млн грн. В зависимости от количества трудоустроенных лиц — один, два и четыре соответственно. Гранты на 500 000 грн и 1 млн грн предоставляются при софинансировании — 70% платит государство, а 30% - бизнес.

Также в программе «єРобота» были гранты для перерабатывающих предприятий, но подать заявку на них нельзя. На портале «Дія» должны анонсировать следующие дедлайны.

Mercy Corps Международная гуманитарная организация предлагает два гранта — для предпринимателей, релоцировавших свой бизнес, и фермерским предприятиям в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Среди условий — официальная регистрация и отсутствие юридических и правовых препятствий, а также инвестиция собственных средств до 50% суммы финансовой помощи.

Global Communities, которая Проект локального бизнеса предлагает и Международная некоммерческая организациякоторая предоставляет гранты для развития бизнеса в Черновицкой и Черниговской областях. Условие — создать от одного до двух рабочих мест в зависимости от суммы гранта и софинансирования не менее 10% от суммы гранта. Международная организация по миграции (МОМ) предоставляет средства на развитие микро- и малых предприятий. Для того чтобы принять участие, нужно заполнить анкеты на сайте организации . Совокупно МОМ планирует предоставить 370 грантов.

украинская компания МХП, аналогичную сумму $5000 на стартапы в аграрном секторе выделяет , аналогичную сумму предоставляет на проект в любой сфере Киевская школа экономики.

Найти актуальные грантовые программы можно на портале «Дія.бізнес» или непосредственно на сайте грантодателей.

Как подготовиться к подаче заявок на гранты

Прозрачность бизнеса и репутация. Грантодатель обращает внимание не только на то, как предприниматель тратит предоставленные ему грантовые средства, но и насколько прозрачно ведет бизнес, важны и репутация на рынке и кредитный рейтинг. «Убедитесь, что у вас хорошая кредитная история, отсутствуют незакрытые штрафы и производство», — советует директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.

Идеальный бизнес-план. Все грантовые программы подразумевают создание бизнес-плана, который не только должен содержать свежие идеи, но и детальный план их реализации и реалистичные показатели. «Главное, что ваш бизнес будет прибыльным после реализации проекта», — говорит Ремизов. Он также рекомендует просчитать все риски в ведении предпринимательской деятельности.

Социальное влияние. Большинство грантодателей хотят видеть не только прибыльный проект, но и который будет полезен социуму, экологии или экономике конкретного региона. Например, положительное влияние на развитие экосистемы предпринимательства громады или региона, поможет с трудоустройством социально незащищенных слоев населения, поясняет Ремизов.

Время имеет значение. Несмотря на то, что все заявки, поданные в рамках дедлайна гранта, рассматриваются, однако количество денег грантодателей ограничено. Чем ближе к дате закрытия срока подачи заявок, тем, как правило, больше уровень конкуренции, говорит Ремизов.

Кому не стоит подаваться на гранты? Бизнес с недостаточным потенциалом рентабельности. Если у вашего бизнеса нет ярких перспектив рентабельности или он не соответствует стратегическим целям грантовой программы, шансы на успех ограничены, отмечает Ремизов.

Проблемы с получением гранта могут возникнуть у производителей подакцизной продукции, игорного бизнеса, фармацевтической продукции, компаний, находящихся в стадии банкротства, у которых были или есть налоговые долги, судебные или имущественные споры, выступали ответчиком в судебных и исполнительных производствах по коррупционным правонарушениям.

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