По программе «Власна справа» государство инвестировало в развитие бизнеса более 1 млрд — Finance.ua

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По программе «Власна справа» государство инвестировало в развитие бизнеса более 1 млрд

Казна и Политика
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По программе «Власна справа» государство инвестировало в развитие бизнеса более 1 млрд
По программе «Власна справа» государство инвестировало в развитие бизнеса более 1 млрд
За почти год действия грантовой программы «Власна справа» государство уже инвестировало через гранты в развитие малого и среднего бизнеса более 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Грантовая программа „Власна справа“ — это не только программа поддержки развития бизнеса, это еще и один из элементов политики стимулирования возвращения домой украинцев, вынужденных уехать за границу из-за войны. Мы понимаем, что возвращаться они будут при наличии, по меньшей мере, четырех условий — безопасности, возможности работать и иметь доступ к жилью, а также развиваться. Надеемся, что возможность получить от государства финансовую поддержку на начало или расширение бизнеса будет стимулировать предпринимателей возвращаться в Украину. В целом, за почти год действия грантовой программы мы имеем более 5200 победителей и государство уже инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса более 1 млрд грн через гранты», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
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Она напомнила, что по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант до 250 тыс. грн.
Эти средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.
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Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта и грант должен быть возвращен государству в виде уплаченных предпринимателем налогов и сборов в течение трех лет своей деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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