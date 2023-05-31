В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант — Finance.ua

В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант Сегодня 08:00

В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант

Малые и средние семейные и женские предприятия имеют шанс получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID «Конкурентоспособная экономика Украины». Об этом пишет Мининтеграция.

Какой размер грантов?

В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от 10 тыс. до 35 тыс. долларов США.

На какие цели будет предоставлена грантовая поддержка?

Грантовая поддержка может быть предоставлена на следующие направления:

• релокация бизнеса,

• открытие нового направления бизнеса,

• масштабирование бизнеса на территории Украины,

• выход на международные рынки.

Кто может подать заявки на участие в грантовом отборе?

К участию в грантовом отборе будут допускаться только грантовые заявки от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, соответствующим образом зарегистрированных в соответствии с законодательством.

Внимание! В ходе конкурса не будут рассматриваться грантовые заявки от бизнесов, основная деятельность которых предусматривает перепродажу товаров и услуг.

Как принять участие?

Процесс подачи заявок будет проходить в один этап. Заявители должны подать заполненную грантовую заявку ( Приложение А ) и детализированный бюджет гранта ( Приложение B ). Инструкции по заполнению заявки и шаблоны доступны в формате Word по этой ссылке

Срок подачи заявок

Заявки на участие в программе можно подать до 24 июля 2023 года.

Больше информации о заявке, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке

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