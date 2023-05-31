В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант — Finance.ua
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В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант

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В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант
В Украине стартует программа грантов для малых и средних женских и семейных предприятий: как получить грант
Малые и средние семейные и женские предприятия имеют шанс получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID «Конкурентоспособная экономика Украины». Об этом пишет Мининтеграция.
Какой размер грантов?
В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от 10 тыс. до 35 тыс. долларов США.
На какие цели будет предоставлена грантовая поддержка?
Грантовая поддержка может быть предоставлена на следующие направления:
• релокация бизнеса,
• открытие нового направления бизнеса,
• масштабирование бизнеса на территории Украины,
• выход на международные рынки.
Кто может подать заявки на участие в грантовом отборе?
К участию в грантовом отборе будут допускаться только грантовые заявки от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, соответствующим образом зарегистрированных в соответствии с законодательством.
Внимание! В ходе конкурса не будут рассматриваться грантовые заявки от бизнесов, основная деятельность которых предусматривает перепродажу товаров и услуг.
Как принять участие?
Процесс подачи заявок будет проходить в один этап. Заявители должны подать заполненную грантовую заявку (Приложение А) и детализированный бюджет гранта (Приложение B). Инструкции по заполнению заявки и шаблоны доступны в формате Word по этой ссылке.
Срок подачи заявок
Заявки на участие в программе можно подать до 24 июля 2023 года.
Больше информации о заявке, необходимых документах и критериях отбора — по ссылке.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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