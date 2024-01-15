Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны — Finance.ua

Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны

Непосредственно столкнулись с разрушениями 20% украинского бизнеса, в то время как 70% потеряли доходы.

Об этом известно из отчета Всемирного банка.

Отчет банка построен на опросе и анализе открытых источников.

Как отмечается, падение доходов претерпели 70% опрошенных. В среднем доход предприятий упал вдвое по отношению к 2021 году.

В региональном разрезе больше всего пострадали восточные области, где доход упал втрое, в меньшей степени пострадал юг страны, где падение в среднем фиксируют на уровне 60%, в западных областях этот показатель составляет примерно 40%.

В результате боевых действий примерно 20% предприятий подверглись разрушениям. Как и в случае с доходами, наибольшие разрушения коснулись востока страны, где примерно 47% предприятий встретились с разрушениями, в меньшей степени это касается южных областей, где показатель составляет 29%.

Читайте также Только 5% бизнеса вернулось в Херсонскую область после деоккупации

Наиболее пострадавшей от военных действий является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.

Всемирный Банк также приводит перечень проблем, с которыми столкнулся украинский бизнес, кроме непосредственно уничтожения в результате войны:

проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;

нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;

падение спроса;

нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;

нехватка финансов.

Читайте также Какой бизнес будут проверять налоговики в 2024 году

Всемирный банк предсказывает украинской экономике незначительное восстановление после падения в более чем 30% за 2022 год. Рост ВВП в 5% за 2023 год связывают значительными расходами госбюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.