Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны — Finance.ua

Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны
Непосредственно столкнулись с разрушениями 20% украинского бизнеса, в то время как 70% потеряли доходы.
Об этом известно из отчета Всемирного банка.
Отчет банка построен на опросе и анализе открытых источников.
Как отмечается, падение доходов претерпели 70% опрошенных. В среднем доход предприятий упал вдвое по отношению к 2021 году.
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В региональном разрезе больше всего пострадали восточные области, где доход упал втрое, в меньшей степени пострадал юг страны, где падение в среднем фиксируют на уровне 60%, в западных областях этот показатель составляет примерно 40%.
В результате боевых действий примерно 20% предприятий подверглись разрушениям. Как и в случае с доходами, наибольшие разрушения коснулись востока страны, где примерно 47% предприятий встретились с разрушениями, в меньшей степени это касается южных областей, где показатель составляет 29%.
Наиболее пострадавшей от военных действий является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.
Всемирный Банк также приводит перечень проблем, с которыми столкнулся украинский бизнес, кроме непосредственно уничтожения в результате войны:
- проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;
- нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;
- падение спроса;
- нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;
- нехватка финансов.
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