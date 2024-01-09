Только 5% бизнеса вернулось в Херсонскую область после деоккупации — Finance.ua

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Только 5% бизнеса вернулось в Херсонскую область после деоккупации

Казна и Политика
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Только 5% бизнеса вернулось в Херсонскую область после деоккупации
Только 5% бизнеса вернулось в Херсонскую область после деоккупации
В Херсонскую область после деоккупации вернулось всего 5% бизнеса.
Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
«Мы живем за деньги, которые просим — нам помогают государство и другие области. Ко всем обращаемся. Только 5% бизнеса вернулось в Херсонскую область», — сообщил Прокудин.
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По его словам, утвержден областной бюджет на 2024 год. Его общий объем — 1 млрд 601 млн гривен. Это в основном субвенции и дотации.
Напомним, ВСУ осенью 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области, в частности, город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена российскими войсками.
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По данным Опендатабот, за 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и индивидуальные услуги.
Лидерами по количеству новых регистраций ФЛП стали Киев — 14,18% новых дел, Днепропетровщина — 8,97% и Львовщина — 7,73%.
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По материалам:
Укрінформ
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