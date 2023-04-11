В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах — Finance.ua

В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах
В Херсоне с сегодняшнего дня, 11 апреля, проезд в троллейбусах бесплатный для всех. Соответствующее решение было принято в городском совете.
Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.
«Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов», — говорится в сообщении.
Также в городском совете отметили, что уже запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:
- 8 маршрут «ул.Полтавская (мкр. Жилпоселок) — ул. Залаэгерсег»
- 9 маршрут «пл. Белозерская — пл. Ганнибала»
- 12 маршрут «ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) — ул. Залаэгерсег»
Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30. Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение, начали работать светофоры.
Напомним, ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и в с. Степановка Херсонской области.
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