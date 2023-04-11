В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах — Finance.ua

В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах Сегодня 13:31 — Личные финансы

В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах

В Херсоне с сегодняшнего дня, 11 апреля, проезд в троллейбусах бесплатный для всех. Соответствующее решение было принято в городском совете.

Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.

«Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов», — говорится в сообщении.

Также в городском совете отметили, что уже запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:

8 маршрут «ул.Полтавская (мкр. Жилпоселок) — ул. Залаэгерсег»

9 маршрут «пл. Белозерская — пл. Ганнибала»

12 маршрут «ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) — ул. Залаэгерсег»

Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30. Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение, начали работать светофоры.

Напомним, ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и в с. Степановка Херсонской области.

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