В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах

Личные финансы
13
В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах
В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах
В Херсоне с сегодняшнего дня, 11 апреля, проезд в троллейбусах бесплатный для всех. Соответствующее решение было принято в городском совете.
Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram.
«Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов», — говорится в сообщении.
Также в городском совете отметили, что уже запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:
  • 8 маршрут «ул.Полтавская (мкр. Жилпоселок) — ул. Залаэгерсег»
  • 9 маршрут «пл. Белозерская — пл. Ганнибала»
  • 12 маршрут «ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) — ул. Залаэгерсег»
Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30. Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение, начали работать светофоры.
Напомним, ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и в с. Степановка Херсонской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.