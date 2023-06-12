Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз

Аграрный рынок
100
Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз
Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз
В Украине в ближайшее время исчезнут херсонские арбузы и помидоры, поскольку, подорвав дамбу Каховской ГЭС, оккупанты фактически уничтожили систему орошения правого и особенно левого берега Херсонской области.
Как пишет «OBOZREVATEL», по словам председателя Союза украинских крестьян Ивана Томича, Херсонская область потеряла 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе.
Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, был полностью уничтожен. 94% орошаемых земель Херсонщины остались без орошения и уже через год херсонские степи, где выращивали зерновые, масличные культуры, арбузы, помидоры будут непригодны без отлаженной системы оросительных каналов.
«Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы видим в районе Олешек — возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, станет невозможным. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги», — заявил глава общественной организации «Зелены лист» Владислав Балинский.
6 июня 2023 года оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.
Место для вашей рекламы
Подрыв Каховской ГЭС оставит множество полей без орошения. Левый берег Херсонской области очень сильно пострадает, поскольку эти территории больше других зависели от воды, которую давала ГЭС.
Пострадают молочные товарные комплексы, потому что откорм скота без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях, невозможен.
7 июня 2023 года аграрии заявили о том, что об арбузах можно забыть.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.