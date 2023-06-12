Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз — Finance.ua

Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: аграрии озвучили прогноз

В Украине в ближайшее время исчезнут херсонские арбузы и помидоры, поскольку, подорвав дамбу Каховской ГЭС, оккупанты фактически уничтожили систему орошения правого и особенно левого берега Херсонской области.

Как пишет « OBOZREVATEL », по словам председателя Союза украинских крестьян Ивана Томича, Херсонская область потеряла 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе.

Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, был полностью уничтожен. 94% орошаемых земель Херсонщины остались без орошения и уже через год херсонские степи, где выращивали зерновые, масличные культуры, арбузы, помидоры будут непригодны без отлаженной системы оросительных каналов.

«Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы видим в районе Олешек — возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, станет невозможным. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги», — заявил глава общественной организации «Зелены лист» Владислав Балинский.

6 июня 2023 года оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Подрыв Каховской ГЭС оставит множество полей без орошения. Левый берег Херсонской области очень сильно пострадает, поскольку эти территории больше других зависели от воды, которую давала ГЭС.

Пострадают молочные товарные комплексы, потому что откорм скота без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях, невозможен.

7 июня 2023 года аграрии заявили о том, что об арбузах можно забыть.

Обозреватель По материалам:

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