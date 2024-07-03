Каждая финкомпания должна построить несколько линий защиты — НБУ Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Каждая финкомпания должна построить несколько линий защиты — НБУ

Регулировка, система внутреннего контроля и управления рисками. Именно на этих трех составляющих построил свое выступление директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук во время состоявшейся в Киеве Ukrainian Credit Conference 2024

Так, представитель НБУ сначала остановился именно на регулировании, где отметил, что предполагается разработать две абсолютно отдельные регуляции, где первая для платежного рынка, а вторая — именно для сегмента финансов. Савчук отметил, что на замену предыдущего подхода к регулированию и надзору, новое законодательство предусмотрело переход к риск-ориентированному подходу.

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«Это означает, что как деятельность участника рынка должна учитывать риски, присущие специфике его деятельности, так и регулятор при осуществлении надзора учитывает риски, присущие деятельности конкретного участника рынка. Кроме того, участник рынка должен отразить свойственные ему риски во внутренних документах и ​​внутренних процессах», — сказал Савчук.

Представитель НБУ добавил, что именно из этого будут исходить ключевые подходы к новому регулированию требований к системе внутреннего контроля, так как она должна обеспечить наличие комплексной, эффективной и адекватной системы внутреннего контроля в финансовой компании.

Савчук подчеркнул, что ключевой целью эффективной системы внутреннего контроля финансовой компании является то, что ее наличие должно обеспечить достижение операционных и других целей деятельности с учетом ряда параметров. К этому он отнес: сложность, объем, виды, характер осуществляемых финансовой компанией операций, размер, организационную структуру и профиля риска финансовой компании, особенности ее деятельности.

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«Мы все понимаем, что у каждого участника рынка, например профиль рисков, характер и виды деятельности могут отличаться. Поэтому система управления рисками должна быть адекватной и отражать ту специфику бизнеса, которая присуща деятельности каждой конкретной финансовой компании», — отметил Савчук.

Ключевыми подходами к построению системы внутреннего контроля, по мнению специалиста, является принцип построения нескольких линий защиты.

Так, Савчук отметил, что первая линия охватывает собственно бизнес-подразделения, которые осуществляют взаимодействие с клиентами или непосредственно осуществляют оформление первичных операций. На второй линии защиты будут находиться главный комплаенс-менеджер и главный риск-менеджер, которые должны обеспечивать уверенность руководителей, что осуществляемые 1-й линией меры по контролю и управлению рисками являются эффективными, отвечают требованиям законодательства Украины и внутренним документам финансовой компании. На третьей линии будет находиться главный внутренний аудитор, осуществляющий независимую оценку деятельности подразделений первой и второй линии защиты и оценку эффективности систем внутреннего контроля в целом.

«Предполагается ввести принцип, заключающийся в том, что подразделения первой линии защиты не могут совмещать функции подразделений второй и третьей линий защиты и наоборот, подразделения второй и третьей линий защиты не могут совмещать функции подразделения первой линии защиты. На практике каждая финансовая компания должна будет построить такую ​​систему, разработать ряд текущих документов и внедрить контроль над ее имплементацией», — добавил представитель НБУ.

Что касается системы управления рисками, то ключевая цель по словам Савчука состоит в том, что она должна обеспечить выявление мониторинга измерения рисков, присущих деятельности каждой конкретной финансовой компании. Далее, в зависимости от видов деятельности, риски могут в дальнейшем дифференцироваться.

«Например, если компания занимается микрокредитованием, факторингом, то объективно возникает кредитный риск. В случае если компания предоставляет гарантии, то это может быть кредитный риск и риск ликвидности. Соответственно, если мы говорим об обмене валют, то в таком случае возникает валютный риск», — подытожил Савчук.

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