Казахстанские банки также отказываются от российских карт «Мир» — Finance.ua

Казахстанские банки также отказываются от российских карт «Мир» Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Казахстанские банки также отказываются от российских карт «Мир»

Вслед за Арменией и Кыргызстаном от обслуживания карт российской платежной системы «Мир» массово отказываются банки Казахстана — ключевого торгового партнера кремля на постсоветском пространстве, который входит в блок ОДКБ и ЕАЭС.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что пространство использования российских карт «Мир» продолжает стремительно сокращаться после того, как США ввели санкции против российской платежной системы и пригрозили вторичными мерами игнорирующим их банкам.

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К санкциям против системы «Мир» де-факто присоединился самый крупный в Казахстане Halyk Bank. Он полностью прекратил обслуживание российских карт, включая переводы, оплату через терминалы и снятие наличных в банкоматах.

По словам представителя банка, это произошло в феврале, когда под блокирующие санкции США попала Национальная система платежных карт (НСПК) — 100-процентная «дочка» ЦБ рф, ответственная за обслуживание и эмиссию «Мира».

российские карты также не обслуживают в ForteBank, Нурбанке, Freedom Bank и банке «ЦентрКредит». «Вы можете даже не пытаться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта „Мир“ под санкциями для Казахстана», — заявили в колл-центре «ЦентрКредита».

Представитель ForteBank сообщил, что переводы не проходят «из-за санкций».

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Частично с российскими картами в Казахстане продолжают работать только «ВТБ Казахстан» и Bereke bank (бывшая казахстанская «дочка» Сбербанка). При этом первый позволяет снимать наличные деньги с «Мира» в банкоматах только в национальной валюте — тенге, а второй не позволяет осуществлять денежные переводы.

Напомним, карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и ​​POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

Економічна Правда По материалам:

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